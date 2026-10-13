Çocuklar İçin Sosyal Medyada Yeni Dönem: Hesap Açmak Yasaklanıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı. Yeni düzenlemeye göre, 15 yaşını doldurmayanlar sosyal medya hesabı açamayacak. 15-18 yaş grubundaki kullanıcılar ise canlı yayın açma ve ekran kaydı alma gibi bazı özellikleri kullanamayacak. Düzenlemenin 1 Kasım 2026’da yürürlüğe girmesi, platformlara uyum sağlamaları için ise 31 Mart 2027’ye kadar geçiş süresi tanınması planlanıyor.

Yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak yeni sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göktaş, sosyal medya hesabı açmak isteyen kullanıcıların yaşlarını e-Devlet üzerinden doğrulayacaklarını belirtti.

Yeni sistemde kullanıcılar, e-Devlet üzerinden yaşlarını doğrulayan dijital bir kod alacak. Bu kod aracılığıyla sosyal medya platformlarında hesap oluşturabilecekler.

15-18 yaş grubuna hangi kısıtlamalar getirilecek?

Düzenleme kapsamında 15-18 yaş grubundaki kullanıcıların bazı sosyal medya özelliklerine erişimi sınırlandırılacak.

Bakan Göktaş, ekran bağımlılığını artıran sürekli kaydırma ve içeriği tekrar başa sarma gibi özelliklerin kısıtlanacağını söyledi. Ayrıca bu yaş grubundaki kullanıcılar canlı yayın açamayacak ve ekran kaydı alamayacak.

Yeni düzenlemeyle çocuklara yalnızca takip ettikleri hesapların mesaj gönderebilmesi ve mesajlardaki “görüldü” bilgisinin kapatılması gibi uygulamalar da hayata geçirilecek.

Yaş kontrolü sürekli devam edecek

Göktaş, yaş doğrulamasının yalnızca hesap açılışı sırasında yapılmayacağını, sosyal medya platformlarının kullanım süresince de gerekli kontrolleri sürdüreceğini ifade etti.

Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda platform, hesabı geçici olarak askıya alabilecek ve kullanıcıyı yeniden e-Devlet üzerinden yaş doğrulamasına yönlendirebilecek.

Bakan Göktaş, kontrol mekanizmasının hem devlet hem de sosyal medya platformları tarafından yürütüleceğini belirtti. Çocukların ebeveynlerinin hesapları üzerinden sosyal medyaya erişmesi durumunda da ek kontroller yapılabileceğini söyledi.

Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?

Bakan Göktaş’ın açıklamasına göre, yeni düzenlemenin 1 Kasım 2026’da yürürlüğe girmesi planlanıyor. Sosyal medya platformlarına kurallara uyum sağlamaları için 31 Mart 2027’ye kadar geçiş süresi tanınacak.

Göktaş, düzenlemenin temel amacının çocukları sosyal medya ortamındaki risklerden, ekran bağımlılığından ve sürekli reklama maruz kalmaktan korumak olduğunu vurguladı.

Göktaş’tan Ümit Özlale’nin iddialarına yanıt

Bakan Göktaş, fon soruşturması kapsamında Ümit Özlale’nin ailesine yönelik iddialarına da değindi.

Göktaş, Özlale’nin bir basın toplantısında dosya numarası vererek ilgili dosyanın babasına ait olduğunu ileri sürdüğünü belirtti. Kendisinin de dosyanın babasına ait olup olmadığını ancak açıklanan dosya numarası üzerinden doğrulayabildiğini söyledi.

Bakan Göktaş, kendisinin bile ailesiyle ilgili bir iddiayı araştırırken sınırlı bilgiye erişebildiğini ifade ederek, başkalarının soruşturma dosyalarının numaralarına nasıl ulaştığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini dile getirdi.