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Cinsellik eğitimi alan Putin’in ajanı ilk kez itiraf etti! “Gizli görevdeyken…”

Cinsellik eğitimi alan Putin’in ajanı ilk kez itiraf etti! “Gizli görevdeyken…”
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22 Mart 2022 - 14:36

Cinsellik eğitimi alan Putin’in ajanı ilk kez itiraf etti! “Gizli görevdeyken…”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aynı askeri programda eğitildiklerini iddia eden eski Rus ajanı Allia Roza, uzun yıllar boyunca devam eden görevini anlattı.

Cinsellik eğitimi alan Putin'in ajanı ilk kez itiraf etti! "Gizli görevdeyken..." - Sayfa 1

Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla beraber, dünya gündeminin en çok konuşulan ismi olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ajanlık geçmişi oldukça merak edilir olmuştu.

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Cinsellik eğitimi alan Putin'in ajanı ilk kez itiraf etti! "Gizli görevdeyken..." - Sayfa 2

Sıcak savaşla birlikte Rus Gizli İstihbaratı’nın geçmişine ve faaliyetlerine dair iddialar peş peşe gelirken İngiliz basınına konuşan eski bir Rus ajanı, açıklamalarıyla dikkat çekti.

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Cinsellik eğitimi alan Putin'in ajanı ilk kez itiraf etti! "Gizli görevdeyken..." - Sayfa 3

İngiliz The Sun gazetesine konuşan, eski Sovyetler Birliği vatandaşı olan 37 yaşındaki Aliia Roza, ilk gençlik yılları boyunca Rus ajanlığı yaptığını açıkladı.

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Cinsellik eğitimi alan Putin'in ajanı ilk kez itiraf etti! "Gizli görevdeyken..." - Sayfa 4

Roza, 18 yaşındayken başkent Moskova yakınlarında bulunan bir askeri okulda gizli ajanlık eğitimi aldığını söyledi.

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Cinsellik eğitimi alan Putin'in ajanı ilk kez itiraf etti! "Gizli görevdeyken..." - Sayfa 5

Roza, 20’li yaşları boyunca ajanlık yaptığını açıkladı.

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Cinsellik eğitimi alan Putin'in ajanı ilk kez itiraf etti! "Gizli görevdeyken..." - Sayfa 6

İngiliz gazeteye konuşan Roza, 2. Dünya Savaşı’nda cephede savaşan büyükbabasının aileye bıraktığı mirasın izinden gittiğini söyledi.

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Cinsellik eğitimi alan Putin'in ajanı ilk kez itiraf etti! "Gizli görevdeyken..." - Sayfa 7

Askeri okulda yakın savaş tekniklerinin yanı sıra manipülasyon, ikna taktikleri ve cinsel eğitimlerin de verildiğini söyledi.

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Cinsellik eğitimi alan Putin'in ajanı ilk kez itiraf etti! "Gizli görevdeyken..." - Sayfa 8

Roza, okulda “baştan çıkarma” taktiklerine özel önem verildiğini aktardı.

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Cinsellik eğitimi alan Putin'in ajanı ilk kez itiraf etti! "Gizli görevdeyken..." - Sayfa 9

Roza, ajanlık yaptığı yıllar boyunca uyuşturucu çeteleri ve insan kaçakçılarıyla çalıştığını söyledi.

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Cinsellik eğitimi alan Putin'in ajanı ilk kez itiraf etti! "Gizli görevdeyken..." - Sayfa 10

Roza, askeri okulda aldığı baştan çıkarma tekniklerinin uygulamalı verildiğini belirtti.

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Cinsellik eğitimi alan Putin'in ajanı ilk kez itiraf etti! "Gizli görevdeyken..." - Sayfa 11

Roza, eğitim boyunca, dış görünüşü ve dişiliğini kullanması üzerine özel dersler verildiğini aktardı.

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Cinsellik eğitimi alan Putin'in ajanı ilk kez itiraf etti! "Gizli görevdeyken..." - Sayfa 12

Roza, Putin hükümetinin bu eğitimleri özellikle desteklediğini söyledi.

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Cinsellik eğitimi alan Putin'in ajanı ilk kez itiraf etti! "Gizli görevdeyken..." - Sayfa 13

Roza, gizli görevdeyken çete liderlerini kendisine aşık etmenin, işinin bir parçası olduğunu aktardı.

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Cinsellik eğitimi alan Putin'in ajanı ilk kez itiraf etti! "Gizli görevdeyken..." - Sayfa 14

Roza, bunun tüm detaylarıyla uygulanan taktikleri olduğunu vurguladı.

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Cinsellik eğitimi alan Putin'in ajanı ilk kez itiraf etti! "Gizli görevdeyken..." - Sayfa 15
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