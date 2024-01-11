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Çin’in yükselen markası Chery Türkiye’deki pazar payını yükseltti

Çin’in yükselen markası Chery Türkiye’deki pazar payını yükseltti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Ocak 2024 - 13:36
Çinli otomobil markası Chery Türkiye’deki pazar payını yükseltiyor. Ocak ayında zam yapmadıklarını belirten firma, pazardaki paylarıyla ilk 10’a girdiklerini açıkladı.

Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin verilerine göre Çinli otomobil markası Chery, 2023 yılında Türkiye’de 40 bin 590 adetlik araç satımıyla ilk 10’a girdi.

İşte bu hızla piyasaya giren Chery yeni SUV modeli olmak isteyenlere 50 TL’ye kadar takas ve 200 bin liraya kadar faizsiz kredi sunmaya başladı.

Türkiye’ye mart ayı başında piyasaya giren Çinli otomotiv devi Chery, 10 aylık dönemde 40 bin adetlik satış rakamına ulaştı. Türk tüketicisinin en fazla tercih ettiği markalar arasına giren Chery’de fiyatları sabit tutma kararı alındı.

Chery, yeni yılın ilk kampanyasıyla da tüketicilerin yanında olmaya çalışıyor. Fiyatları sabit tutma kararı alan firma alıcılara çeşitli kolaylıklar sunuyor.

Firma ocak ayı boyunca devam edecek olan kampanyada, yeni fırsatlar sundu. Buna göre tüm Chery modellerinde 50 bin TL’ye kadar araç takas desteği ve 200 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sunulacak.

2023 yılında Türkiye’de 40.590 adetlik satışa ulaşan Çinlilerin otomobil devinin üst sıralara tırmanması bekleniyor.

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