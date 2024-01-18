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Çin’den Pakistan ile İran için arabuluculuk teklifi

Çin’den Pakistan ile İran için arabuluculuk teklifi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Ocak 2024 - 12:02
Çin, füze saldırılarının ardından “Her iki taraf da isterse (İran ve Pakistan), gerilimi düşürmede yapıcı bir rol oynamaya da hazırız” dedi.

Yabancı basından derlenen haberler göre; Çin, Tahran’ın en az yedi sivili öldürdüğünü söylediği saldırı da dahil olmak üzere, sınır bölgelerindeki terörist hedeflere karşı karşılıklı ateş açılmasının ardından Pakistan ile İran arasında arabuluculuk yapmaya istekli olduğunu ifade etti.

Çin Dışişleri bakanlığı sözcüsü Mao Ning, düzenli bir basın toplantısında, “Çin tarafı, her iki tarafın da sakin ve itidalli davranmasını ve gerilimin tırmanmasını önlemesini içtenlikle umuyor. Ayrıca her iki tarafın da istemesi halinde, gerilimi düşürmede yapıcı bir rol oynamaya hazırız” dedi.

Nükleer silahlara sahip Pakistan ve komşusu İran, seyrek nüfuslu sınır bölgelerindeki isyanlarla mücadele ediyor.

Perşembe günü Pakistan, İran’daki militan hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

Tahran, en az yedi kişinin ölümüne yol açan saldırıya cevap olarak Pakistan maslahatgüzarlarını çağırdığını söyledi.

Her iki ülke de Pekin’in yakın ortağı ve Şangay İşbirliği Örgütü’nün üyesi.

Mao, İran ve Pakistan’ın “Çin’in dostu ve önemli etkiye sahip ülkeler” olduğunu yineledi.

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