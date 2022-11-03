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Çin roketi kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya düşüşe geçti

Çin roketi kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya düşüşe geçti
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03 Kasım 2022 - 13:50

Çin’in Tiangong uzay üssünden pazartesi günü fırlattığı 23 tonluk devasa roket, kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya düşüşe geçti. 10 katlı bina yüksekliğindeki roketin nereye düşeceği belli değil. Düşebilecek koordinatların arasında Türkiye olduğu da açıklandı.

Çin’in uzay istasyonuna Mengtian adlı bilim modülü taşıyan Long March 5B roketinin uzay görevini tamamladıktan sonra dünya atmosferine doğru düşmeye geçtiği aktarıldı. Bilim insanları, roketin insan nüfusunun yoğun olduğu bölgelere düşme oranı yüksek uyarısında bulundu.

Modern roketlerin uzay boşluğunda itme gücü kullanarak Pasifik Okyanusu’na düşmesi sağlanırken, Çin roketi Long March 5B’de bu özelliğin bulunmaması 23 tonluk roketin hızla yeryüzüne çakılmasına neden olacak.

Roketin cumartesi sabah saatlerinde yeryüzünde herhangi bir yere düşebileceği konusunda uyarılarda bulunuldu. Atmosfere girdikten sonra yanarak parçalanacak olan 23 ton ağırlığındaki roketin bağımsız parçalar halinde farklı noktalara düşebileceği belirtildi.

Uzmanlar 10 katlı bir bina büyüklüğündeki Long March 5B roketinin nereye düşeceğine dair hesaplamaların tam olarak sonuç vermeyeceğinin altını çiziyor. Ancak, atmosfere giren devasa roketin yüzde 60 veya yüzde 40 oranında bütün bir parça olarak kalabileceği söylendi.

 

Çin roketi kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya düşüşe geçti

 

UZAY ARAŞTIRMACILARINDAN TEPKİ

Çin’in kontrolsüz uzay dönüş görevleri daha önce de Dünya’da paniğe neden olmuştu. Temmuz ayında dünyaya kontrolsüz bir şekilde düşen Çin’e ait bir roket, şans eseri Hint Okyanusu’na çakılmış ve can kaybına neden olmamıştı.

Modern roket sistemlerinin bu şekilde kontrolsüz atmosfere girmesinin, büyük tehlikelere yol açabileceğini kaydeden bilim insanları, Çin’in bu konudaki eksiklerini dile getirdi.

Çoğu roket, kargolarını yörüngeye teslim ettikten kısa bir süre sonra motorlarını yeniden çalıştırarak kendisini Pasifik Okyanusu’nda düşürebiliyor.

Ancak Çin’in uzay görevlerinde kullanmaya başladığı Long March 5B roketinde, yörüngeye kontrollü yeniden giriş için bir teknoloji yok.

George Washington Üniversitesi Uzay Enstitüsü’nün kurucusu olan John Logsdon, “Roket fırlatma ardından ve yeniden yörüngeye giriş konusunda çok nadiren endişeler olur. Tasarımlarda uluslararası kurallar roketler için mutlaka kullanılır. Çin roketlerinde, uluslararası yönergelerin kasıtlı olarak göz ardı edilmesi mi? Yoksa yeni bir araç olduğu için uygun şekilde tasarlanmamış mı? soruları cevaplanmalı.” ifadelerine yer verdi.

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