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Çin İsrail’i haritadan sildi

Çin İsrail’i haritadan sildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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31 Ekim 2023 - 18:16

Çin’den İsrail için ilginç hamle…Çin’deki online haritalara göre İsrail isimli bir devlet artık yok. Gazze’de katliam yapan İsrail için Çin’den ilginç bir haber geldi. Popüler Çinli dijital harita uygulamaları platformlarından İsrail ismini ve bayrağını kaldırdı

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürerken Çin’den dikkat çekici bir adım geldi.

TRT’de yer alan habere göre, Popüler Çinli dijital harita uygulamaları ve web siteleri platformlarından İsrail ismini kaldırdı.

Çinli Baidu ve Gaode gibi haritala uygulamalarında tüm ülkeler isim ve bayraklarıyla yer aldı.

Ancak İsrail ve Filistin üzerine gelindiğinde isim ve bayrak koyulmadığı görüldü.Bölgedeki şehir isimleri belirirken, İsrail isminin ve bayrağının kaldırıldığı anlaşıldı.

Benzer durumun cep telefonuyla haritaya erişildiğinde de yaşandığı görüldü. Şirketlerden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Baidu ve diğer popüler harita uygulamalarında İsrail’in isminin yer almamasına ilişkin sorulan soruyu yanıtladı.

Bakanlık Sözcüsü Wang Wenbin “Çin ile İsrail’in normal diplomatik ilişkileri olduğunu bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çin’in yetkili makamları tarafından yayınlanan standart haritada ilgili ülkeler açıkça işaretlenmiştir” ifadelerini kullandı.

Çin resmi olarak İsrail ve Filistin devletlerini tanıyor.

Pekin Filistin sorununa çözüm olarak iki devletli çözümden yana ve Filistin devletinin tanınması çağrıları yapıyor. Çin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları karşısında ateşkes çağrısı yapıyor.

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