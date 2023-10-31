Çin İsrail’i haritadan sildi

Çin’den İsrail için ilginç hamle…Çin’deki online haritalara göre İsrail isimli bir devlet artık yok. Gazze’de katliam yapan İsrail için Çin’den ilginç bir haber geldi. Popüler Çinli dijital harita uygulamaları platformlarından İsrail ismini ve bayrağını kaldırdı