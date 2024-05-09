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Çin gözünü ABD donanmasına dikti. Pentagon kırmızı alarma geçti

Çin gözünü ABD donanmasına dikti. Pentagon kırmızı alarma geçti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Mayıs 2024 - 15:35
Çin’in, füze stoğu ve teknolojisini son yıllardır önemli ölçüde arttırması ABD cephesinde ciddi endişelere neden oluyor. Çin’in özellikle MRBM ve IRBM füzelerine yaptığı olağan üstü yatırımlar, Hint-Pasifik bölgesindeki ABD kuvvetlerinin kritik bir karara sürükleyebileceği söyleniyor.

ABD ve Pasifik’teki müttefikleri, Çin’in füze stok ve teknolojisine yaptığı yatırımları bölge güvenliği açısından son derece tehditkar buluyor. Son birkaç aydır Filipin gemilerini, Avustralya uçaklarını ciddi ölçüde taciz eden Çin’e karşı ABD liderliğinde, Japonya, Avustralya ve Filipinler’den oluşan SQUAD adlı yeni bir ittifakın temelleri atıldı. 2007 senesinde kurulan QUAD ittifakının işlevsiz kalması üzerine atılan bu yeni adım, hatırlanacağı üzere Çin’in Asya-Pasifik, daha da özelde Güney Çin Denizi’ndeki yayılmacı politikalarının agresifleşmesi üzerine gerçekleşmişti.

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Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi’nde konuşan emekli denizaltı subayı ve askeri analiz Thomas Shugart “Çin’in uzun menzilli füze stoğunu neden arttırdığı gayet açık. Çin, Güney Çin Denizi’ndeki hakimiyetini kesinleştirmek istiyor. Bunu yapabilmesinin tek yolu ise ABD’yi bölgeden çıkartmak veya işlevsiz bırakmak. Şuanda Çin füzelerinin odağında Asya-Pasifik’teki donanmamız ile Guam’daki Andersen Üssü ve Japonya’daki üstlerimiz bulunuyor” diye konuştu.

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Emekli ABD Deniz Kuvvetleri subayı ve Hudson Enstitüsü’nin askeri savunma hocası Bryan Clark, konu hakkında “Çin Halk Kurtuluşu Ordusu (PLA) generalleri, uzun menzilli füzelerin kendileri için ne denli önemli olduğunu anladı. Önce bunların maliyetini düşürmek için çalıştılar, şimdiyse üretip depoluyorlar. ABD bu durum karşısında yeni bir strateji geliştirmek zorunda” diye konuştu.

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ABD Hint-Pasifik Komutanlığı’ndan Amiral John Aquilino, emekli olmadan önce yaptığı son röportajında “Bölgedeki güvenlik dengeleri son yıllarda Çin’in lehine değişti. Bu durumu görmezden gelemeyiz. Çin’e karşı girişilen ekonomik savaştan aradığımızı bulamadığımız kesin. Bundan sonra daha sert -söylemek istemiyorum ama- askeri yaptırımlar da uygulamayı gündemimize almalıyız. Zaten böyle giderse buna zorunlu olarak başvuracağız” diye konuşmuştu.

Pentagon tarafından paylaşılan resmi rakamlara göre 2021’den 2022’ye kadar Çin ordusu, Japonya ve Guam’da bulunan ABD üslerini vurabilecek orta ve uzun menzilli füze stoğunu iki katına çıkarttı. Bu artışın 2015’ten bu yana 5 kat olduğu zannediliyor. Asya Pasifik’te sular kaynarken ABD’nin alacağı yeni kararlar merakla bekleniyor.

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