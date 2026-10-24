Cilt Kanserine Karşı Umut Veren Gelişme! Aşı Nüks Riskini Yüzde 42 Azalttı

Kanser tedavisinde kişiye özel aşı çalışmaları yeni bir aşamaya ulaştı. Merck ve Moderna tarafından geliştirilen intismeran autogene adlı deneysel mRNA aşısının, cilt kanserine yönelik klinik araştırmalarında elde edilen sonuçlar tıp dünyasında ilgi uyandırdı.

CNN International’ın haberine göre, standart tedavi ilacı Keytruda ile birlikte uygulanan aşı, yüksek riskli cilt kanseri hastalarında hastalığın yeniden ortaya çıkması veya ölüm riskinin azaltılmasına yönelik umut verici veriler sağladı.

Aşı, hastanın tümörüne göre özel olarak hazırlanıyor

Geleneksel aşılardan farklı olarak bu yöntemde her hastanın tümörüne ait genetik özellikler inceleniyor. Cerrahi müdahaleyle çıkarılan tümör dokusundan elde edilen bilgiler doğrultusunda, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanımasına yardımcı olacak kişiye özel bir aşı tasarlanıyor.

mRNA teknolojisine dayanan tedavinin amacı, bağışıklık sistemini hastanın tümörüne özgü belirteçlere karşı harekete geçirmek. Böylece vücudun kanser hücrelerini daha etkili biçimde tanıması ve onlarla mücadele etmesi hedefleniyor.

Klinik araştırma sonuçları dikkat çekti

Araştırmada deneysel aşı ile Keytruda kombinasyonunu alan hastaların sonuçları, yalnızca Keytruda kullanan hastalarla karşılaştırıldı. Açıklanan verilere göre, kanserin nüksetmesi veya ölüm riskinde yüzde 42’lik bir azalma görüldü.

Bu oran, tedavinin hastalıkla mücadelede potansiyelini ortaya koyarken aşının henüz deneysel aşamada olduğu ve klinik araştırma sonuçlarının uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerektiği de önem taşıyor.

FDA onayı için hazırlık yapılıyor

Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği’nin Madrid’de düzenlenen toplantısında paylaşılan sonuçların ardından geliştirici şirketlerin ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) için onay başvurusu hazırlığında olduğu bildirildi.

Tedavinin rutin kullanımına girebilmesi için düzenleyici kurumun değerlendirme süreci belirleyici olacak. Olası onay tarihi ve tedavinin hangi hasta gruplarında kullanılabileceği ise bu sürecin sonucuna bağlı.

Akciğer ve pankreas kanserinde de araştırılıyor

Kişiye özel mRNA aşıları yalnızca cilt kanseriyle sınırlı kalmıyor. Benzer yaklaşımın akciğer ve pankreas kanseri gibi farklı hastalıklarda da araştırıldığı belirtiliyor.

Uzmanlar, bu teknolojinin gelecekte kanser tedavisinde daha kişiselleştirilmiş yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor. Ancak farklı kanser türlerinde güvenlilik ve etkinliğin ayrı klinik araştırmalarla ortaya konması gerekiyor.

Tedavinin geleceği yakından takip ediliyor

Deneysel aşının sonuçları sağlık sektörünün yanı sıra yatırımcıların da gündemine girdi. Klinik verilerin önceki çalışmalarla karşılaştırılması ve tedavinin gelecekteki ticari potansiyeline ilişkin beklentiler, şirket hisselerinde dalgalanmaya neden oldu.

Bununla birlikte, aşının hastalara sunulabilmesi için onay sürecinin tamamlanması gerekiyor. Şimdilik elde edilen bulgular, kişiye özel kanser aşıları alanında umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.