Cihat Tamer’den Dikkat Çeken Açıklama: Şöhret Ekmeğimi Kazandırmadı!

Türk tiyatrosunun uzun yıllardır sahnelerde yer alan isimlerinden Cihat Tamer, sanat hayatı boyunca edindiği deneyimleri ve oyunculuk mesleğine bakışını anlattı. Yaklaşık 65 yıllık kariyeriyle tiyatro dünyasının deneyimli sanatçıları arasında yer alan Tamer, şöhretin maddi kazançla her zaman aynı anlama gelmediğini vurguladı.

“Bambaşka Sohbetler” programına konuk olan usta oyuncuya, yıllardır tanınan bir isim olmasının kendisine geçimini sağlayacak ölçüde kazanç getirip getirmediği soruldu. Tamer’in bu soruya verdiği yanıt, sanat dünyasında şöhret ile ekonomik koşullar arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı.

“Ekmeği kendimiz kazıyarak bir yerlere geldik”

Şöhretin kendisine maddi açıdan ne kazandırdığı sorusunu yanıtlayan Cihat Tamer, tanınmış olmanın geçim konusunda tek başına yeterli olmadığını ifade etti. Usta oyuncu, konuyla ilgili açıklamasında şu sözleri kullandı:

“Yok, o kadar. Ekmek yok. Ekmeği kendimiz işte kazıyarak bir yerlere geldik. Hâlen kazmaya çalışıyoruz. Tiyatro yapıyoruz.”

Tamer’in bu sözleri, uzun yıllar boyunca sanat hayatını sürdüren oyuncuların mesleklerini devam ettirebilmek için çalışmayı sürdürdüklerine dikkat çekti. Deneyimli sanatçı, kariyeri boyunca elde ettiği tanınırlığa rağmen tiyatro yapmaya ve emek vermeye devam ettiğini belirtti.

“Meşhur olmak için başlamadık”

Cihat Tamer, mesleğe ilk başladığı yıllarda kendisinin ve aynı kuşaktan birçok oyuncunun önceliğinin şöhret ya da para olmadığını da anlattı. Oyunculuğa farklı bir bakış açısıyla yaklaştıklarını belirten Tamer, zaman içerisinde hem maddi kazanç elde ettiklerini hem de geniş kitleler tarafından tanındıklarını söyledi.

Usta oyuncu, o dönemin meslek anlayışını şu sözlerle dile getirdi:

“Biz bu mesleğe başlarken hani meşhur olalım, para pul kazanalım falan diye başlamadık. Bizim kuşağın çoğunda bu vardır. Ama sonradan para da kazandık tabii. Meşhur da olduk. Tanındık da.”

65 yıllık sanat hayatına rağmen çalışmaya devam ediyor

Cihat Tamer’in açıklamaları, sanat hayatında uzun yıllar geçirmenin ve tanınmış bir isim olmanın her zaman maddi güvence anlamına gelmediğini bir kez daha ortaya koydu. Mesleğine yıllarını veren usta oyuncu, tiyatro yapmayı sürdürerek sanat hayatına aktif biçimde devam ettiğini gösterdi.

Tamer’in sözleri, oyunculuğu yalnızca şöhret ve kazanç üzerinden değerlendirmediğini de ortaya koydu. Sanatçının açıklamaları, özellikle tiyatro gibi yoğun emek ve süreklilik gerektiren alanlarda mesleğini sürdürmenin önemini bir kez daha gündeme getirdi.