Çiftin En Büyük Korkusu Ortaya Çıktı

Her ay düzenli olarak profesyonel cilt bakımı yaptıran oyuncu, aşırı yağlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durarak formunu koruyor.

Uzun süredir aşk yaşayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in en büyük korkusu belli oldu.

Çift, nazardan çok korkuyor.

İkili, nazar boncuklu bilekliklerini bir an olsun bile çıkarmıyor.

Çiftin nazar boncuklu bilekliklerinin sırrı çözüldü.

Çifte, nazar boncuklu bileklikleri Kerem Bürsin’in annesi Çiğdem Bürsin hediye etmiş.