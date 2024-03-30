Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

CHP’nin kurultay gecesine dair olay iddialar! ‘Kiptaş’tan delegelere 70 daire verildi…’

CHP’nin kurultay gecesine dair olay iddialar! ‘Kiptaş’tan delegelere 70 daire verildi…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
4 views
30 Mart 2024 - 12:44

Gazeteci Nuray Başaran, katıldığı televizyon programında İYİ Parti lideri Meral Akşener’in sözleri ve CHP’deki para sayma tartışmaları ile kurultay gecesi yaşananlara ilişkin konuştu ve çarpıcı iddialarda bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İYİ Partili isimden gündem olan paylaşım! ‘Seçim öncesi evrakları yakıyorlar…’İYİ Partili isimden gündem olan paylaşım! ‘Seçim öncesi evrakları yakıyorlar…’
Özgür Özel yeni hamleyi tarih vererek açıkladı! ‘Hazırlıklara başlayacağız…’Özgür Özel yeni hamleyi tarih vererek açıkladı! ‘Hazırlıklara başlayacağız…’
Murat Övüç’ün sahnesi iptal oldu! Parasını alamayanlar isyan ettiMurat Övüç’ün sahnesi iptal oldu! Parasını alamayanlar isyan etti
SEVİM EMRE KİME “KÖPEKLER” DEDİ? KİM ÜZERİNE ALINACAK?SEVİM EMRE KİME “KÖPEKLER” DEDİ? KİM ÜZERİNE ALINACAK?
Ekrem İmamoğlu’ndan canlı yayında AK Parti seçmenine çağrı: ‘Ders vermeleri lazım!’Ekrem İmamoğlu’ndan canlı yayında AK Parti seçmenine çağrı: ‘Ders vermeleri lazım!’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP’nin kurultay gecesine dair olay iddialar! ‘Kiptaş’tan delegelere 70 daire verildi…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seçime saatler kala CHP’de istifa depremi! O partiye geçtiler: ‘Gücümüze güç kattılar…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Partili isimden gündem olan paylaşım! ‘Seçim öncesi evrakları yakıyorlar…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cübbeli Ahmet’in o sözleri Fatih Portakal’ı çileden çıkardı! ‘Vahiy mi indi size…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özgür Özel yeni hamleyi tarih vererek açıkladı! ‘Hazırlıklara başlayacağız…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Murat Övüç’ün sahnesi iptal oldu! Parasını alamayanlar isyan etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu nasıl? Rol arkadaşından açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Açıklamaları olay oldu! Yıllar sonra gelen ‘tuvalet’ itirafı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SEVİM EMRE KİME “KÖPEKLER” DEDİ? KİM ÜZERİNE ALINACAK?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Depremzedelere çadırda iftar veren Diyanet orucunu lüks salonda açtı
SON DAKİKA HABERLERİ
Depremzedelere çadırda iftar veren Diyanet orucunu lüks salonda açtıMart 29, 2024-3:47 pm
Sigaraya dev zam geliyor. Tarih verildi. Dedeleriniz gibi tütün saracaksınızMart 29, 2024-3:46 pm
Araçları sattıracak ya da otoparka çektirecek zam geliyorMart 29, 2024-3:45 pm
Mehmet Şimşek: Dünya Bankası’ndan 1,5 milyar dolar aldıkMart 29, 2024-3:43 pm
Emekli promosyonunda hangi banka ne kadar veriyorMart 29, 2024-3:40 pm
Seçil Erzan davasında yeni skandal; sahte çıktıMart 29, 2024-3:38 pm
Küresel piyasalar kritik ABD verisine odaklandıMart 29, 2024-10:37 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !