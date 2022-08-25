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CHP’li eski vekil Aydın Ayaydın Bodrum’u karıştırdı! ‘Defolun gidin memleketinize…’

CHP’li eski vekil Aydın Ayaydın Bodrum’u karıştırdı! ‘Defolun gidin memleketinize…’
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25 Ağustos 2022 - 16:01
İşadamı, akademisyen ve CHP eski milletvekili Aydın Ayaydın, Bodrum tatilinde ortalığı karıştırdı. Üzerine su sıçratan çocuğu azarlayıp ağlatan Ayaydın, çocuğun annesi Azeri model Diana Ahadpour’un da üzerine yürüyüp “Defolun gidin memleketinize!” diye bağırdı.

Bodrum Mandarin Oriental’de geçtiğimiz günlerde tatsız bir olay yaşandı.

İddiaya göre, ailesiyle lüks sitedeki evlerinde tatil yapan işadamı, akademisyen ve CHP eski milletvekili Aydın Ayaydın, sahilde üzerine su sıçratan 6 yaşındaki çocuğa bağırıp ağlattı. Bunun üzerine Ayaydın’ın yanına gelen anne Diana Ahadpour ise “Niçin çocuğuma bağırıp ağlattınız? Bana gelip söyleseydiniz, çocuğumu niye korkutuyorsunuz?” dedi.

Bu sözlere karşılık Ahadpour’un üzerine yürüyerek “Defolun gidin buradan! Gidin memleketinize eş…ler” diye hakaretler savuran Ayaydın, hızını alamayıp “Defolun lan” diye saldırmaya kalktı. Araya girenler ise Ayaydın’ı güçlükle sakinleştirdi.

İşte o anlar…

 

 

Aynı sitede evi olan Azeri model Diana Ahadpour’un Azerbaycan ve Dubai’de yatırımları bulunan bir işkadını olduğu öğrenildi.

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