Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

CHP’den sürecin ortasında radikal karar: Yasaklandı! O saatten itibaren…

CHP’den sürecin ortasında radikal karar: Yasaklandı! O saatten itibaren…
2 views
04 Nisan 2023 - 15:59
Seçimlere yaklaşılırken siyasette son günlerin en önemli gündemi milletvekili adayları haline geldi. İttifaklar ortak veya ayrı liste hazırlamak için çalışmalarını sürdürürken CHP’de radikal bir karar alındı. Hazırlıkların hızla sürdüğü CHP’de listelerin en geç yarına dek Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulması bekleniyor. Bu sırada alınan ‘yasak’ kararı dikkat çekti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünal Karaman’dan ‘Berat Albayrak’ çıkışı! Aylar süren sessizliğini bozduÜnal Karaman’dan ‘Berat Albayrak’ çıkışı! Aylar süren sessizliğini bozdu
Sinan Ateş dosyasına bakan savcının yetkileri mi kaldırıldı? Savcılıktan iddiaya yanıt geldiSinan Ateş dosyasına bakan savcının yetkileri mi kaldırıldı? Savcılıktan iddiaya yanıt geldi
Antalya’da 4.1 büyüklüğünde depremAntalya’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Yüsra Geyik transparan elbisesiyle sosyal medyada olay yarattı!Yüsra Geyik transparan elbisesiyle sosyal medyada olay yarattı!
Aliye Uzun silahlı saldırıya uğradı! Burhan Kuzu ve Zindaşti ile fotoğrafları ortaya çıkmıştıAliye Uzun silahlı saldırıya uğradı! Burhan Kuzu ve Zindaşti ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TFF’den son dakika açıklaması! Gaziantep ve Hatayspor’un maçları iptal edilecek mi? Beşiktaş’tan cevap…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünal Karaman’dan ‘Berat Albayrak’ çıkışı! Aylar süren sessizliğini bozdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP’den sürecin ortasında radikal karar: Yasaklandı! O saatten itibaren…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sinan Ateş dosyasına bakan savcının yetkileri mi kaldırıldı? Savcılıktan iddiaya yanıt geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Antalya’da 4.1 büyüklüğünde deprem
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yüsra Geyik transparan elbisesiyle sosyal medyada olay yarattı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aliye Uzun silahlı saldırıya uğradı! Burhan Kuzu ve Zindaşti ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer evliliğinde Serenay Sarıkaya krizi! O sahne ortalığı ayağa kaldırdı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Avcılar Belediyesi Deprem Bölgesinde Çadır Okul Kurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
YSK üyelerinden ‘deprem bölgesi’ hamlesi! Ziyaret edecekler…
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !