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CHP’den çok konuşulacak Muharrem İnce çıkışı! Adaylığı dün açıklanmıştı…

CHP’den çok konuşulacak Muharrem İnce çıkışı! Adaylığı dün açıklanmıştı…
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13 Mart 2023 - 16:21
Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı seçilen Muharrem İnce’ye CHP’den ‘Yuvasına geri dönmeli’ çağrısı geldi.

“BU HAREKETE OLUMSUZLUKLA KARŞILIK VERECEĞİNE İHTİMAL VERMİYORUM”

Bir televizyon programına katılan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Partinin mutfağından yetişmiş” dediği İnce’nin partide rol aldığı görevlere dikkat çekti.

“Her siyasetçinin kendine göre bir siyaset tarzı olabilir” diyen Erol, İnce’nin aday olma durumuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Ama Muharrem Bey’in 70 yıllık CHP tarihinde bugüne kadar en yakın iktidar olma sürecinde bu harekete bir olumsuzlukla karşılık vereceğine ihtimal vermiyorum. En büyük güvencemiz genel başkanımızın devlet adamlığı kimliği. Muharrem İnce’nin de sağduyusuna güveniyoruz.”

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı dün Muharrem İnce’nin de oy kullandığı ön seçimle belirlendi. Seçim sonucunda partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu.

“ALEYHİNE ÇALIŞMAZ”

Konuyla ilgili gelişme olması beklentisini dile getiren Erol, yapılacak görüşmeleri işaret ederek “Muharrem Bey’in de bu sürece dahil olacağı kanaatindeyim. Muharrem Bey’in bu sürecin dışında kalacağına ve aleyhine çalışacağına geçmişte almış olduğu CHP kültürü açısından asla ihtimal vermiyorum” diye konuştu.

“ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİNİ BEKLİYORUZ”

Erol, İnce’ye adaylıktan çekilme ve “yuvaya dönme” çağrısında da bulunurken şunları söyledi:

“Muharrem İnce’nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum ve dönmelidir.”

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