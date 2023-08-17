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CHP’de yeni ‘yasak aşk’ skandalı! Göz göze türküler, sosyal medya mesajları…

CHP’de yeni ‘yasak aşk’ skandalı! Göz göze türküler, sosyal medya mesajları…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Ağustos 2023 - 14:39

CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman’ın yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkilinin bir mekânda göz göze türkü söylediği görüntüler ve sosyal medya mesajları yasak aşkı deşifre etti. Skandalın duyulması üzerine ise her ikisi de eşlerinden boşandı…

CHP’de yeni 'yasak aşk' skandalı! Göz göze türküler, sosyal medya mesajları… - Sayfa 1

CHP’de yeni bir yasak aşk skandalı patlak verdi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun iki yıl önce eşinden boşanıp yasak aşk yaşadığı CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile evlenmesinin ardından bu kez yeni skandalın odağındaki isim CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat oldu. İşte tüm detaylar…

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CHP’de yeni 'yasak aşk' skandalı! Göz göze türküler, sosyal medya mesajları… - Sayfa 2

PARTİDE DUYULDU

Sabah’ın özel haberine göre iki çocuk babası Rıza Akpolat, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman ile yasak aşk yaşadı.

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CHP’de yeni 'yasak aşk' skandalı! Göz göze türküler, sosyal medya mesajları… - Sayfa 3

Belediye başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra İstanbul Boğazı’nda lüks bir villaya taşınmasıyla gündeme gelen Rıza Akpolat’ın yaşadığı yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından karısı Derya Akpolat, Bursa Orhangazi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde boşanma davası açtı.

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CHP’de yeni 'yasak aşk' skandalı! Göz göze türküler, sosyal medya mesajları… - Sayfa 4

Derya Akpolat, yasak aşkı duyar duymaz açtığı dava sonrasında Ocak 2022’de Rıza Akpolat’tan boşandı.

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CHP’de yeni 'yasak aşk' skandalı! Göz göze türküler, sosyal medya mesajları… - Sayfa 5

Başkan ve eşi arasında, gizliliği kapsayan özel bir protokolde anlaşma sağlandığı ve başkanın eşinin maddi taleplerini karşıladığı öğrenildi.

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CHP’de yeni 'yasak aşk' skandalı! Göz göze türküler, sosyal medya mesajları… - Sayfa 6

İkilinin, çekişmeli değil “anlaşmalı” boşandığı kaydedildi. Yasak aşkın ortaya çıkmasıyla gerçekleşen “anlaşmalı boşanmanın” ardından Derya Akpolat’ın boşandıkları duyulmasın diye eski eşinin soyismini kullanmaya devam ettiği öğrenildi.

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CHP’de yeni 'yasak aşk' skandalı! Göz göze türküler, sosyal medya mesajları… - Sayfa 7

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Yasak aşkın diğer tarafındaki CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman’ın kocası Metin Ağırman da olup bitenlerin ardından boşanma davası açtı.

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CHP’de yeni 'yasak aşk' skandalı! Göz göze türküler, sosyal medya mesajları… - Sayfa 8

Mimar olan Metin Ağırman, Yeşim Ağırman ile İstanbul Anadolu Adliyesi 20. Aile Mahkemesi’nde Kasım 2022’de boşandı. Yeşim Ağırman da skandalın duyulmaması için boşandığı kocasının soyismini kullanmayı sürdürüyor. Ağırman halen CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olarak göreve devam ediyor.

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CHP’de yeni 'yasak aşk' skandalı! Göz göze türküler, sosyal medya mesajları… - Sayfa 9

CHP’DE SESSİZLİK

Rıza Akpolat ve yasak aşk yaşadığı CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman’ın ilişkisinin ortaya çıkması ve ardından Akpolat’ın boşanmasıyla birlikte İstanbul İl Örgütü çalkalandı.

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CHP’de yeni 'yasak aşk' skandalı! Göz göze türküler, sosyal medya mesajları… - Sayfa 10

Parti içerisinde ve Beşiktaş Belediyesi’nde dillendirilen olay sonrasında CHP Genel Merkezi’nin ne yapacağı partililer arasında merak konusu oldu.

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CHP’de yeni 'yasak aşk' skandalı! Göz göze türküler, sosyal medya mesajları… - Sayfa 11

GÖZ GÖZE TÜRKÜ SÖYLEDİLER

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve yasak aşkı Yeşim Ağırman, Akpolat’ın boşanmasından birkaç hafta sonra 4 Nisan 2022’de alkollü bir ortamda birlikte türkü söylemişti.

 

 

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CHP’de yeni 'yasak aşk' skandalı! Göz göze türküler, sosyal medya mesajları… - Sayfa 12

O dönem kamuoyuna yansıyan o videoda Akpolat sahnede bağlama çalıp türkü söylerken, o tarihte henüz eşinden boşanmamış olan Ağırman ise elinde mikrofonla Akpolat’a eşlik etmişti. İkilinin türküyü göz göze bakarak söylemesi dikkatleri çekmişti.

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CHP’de yeni 'yasak aşk' skandalı! Göz göze türküler, sosyal medya mesajları… - Sayfa 13

VİLLAYA KAÇAK TADİLAT YAPMIŞTI

İçişleri Bakanlığı tarafından FETÖ ve yolsuzluk iddialarıyla görevden alınan CHP’li eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın yerine 31 Mart 2019 seçimlerinde koltuğa oturan Başkan Akpolat, başkanlık sonrasındaki lüks hayatıyla dikkat çekmişti.

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CHP’de yeni 'yasak aşk' skandalı! Göz göze türküler, sosyal medya mesajları… - Sayfa 14

Kuruçeşme’de İstanbul Boğazı manzaralı 7 villanın bulunduğu Akşit Kasım Fikri Villaları sitesindeki villalardan birini kiralamasıyla gündeme gelen Akpolat, çivi çakılması bile yasak olan Boğaziçi Öngörünüm Alanı’nda yer alan villada kaçak olarak tadilat yapmıştı.

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CHP’de yeni 'yasak aşk' skandalı! Göz göze türküler, sosyal medya mesajları… - Sayfa 15

Eşi Derya Akpolat’a da o dönem lüks cip almasıyla gündeme gelen Akpolat tepki çekmişti.

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CHP’de yeni 'yasak aşk' skandalı! Göz göze türküler, sosyal medya mesajları… - Sayfa 16

‘SEVİYORSANIZ İMZAYI BASIN’

Yeşim Ağırman, sosyal medyada İstanbul Sözleşmesi’ne destek amaçlı Sevgililer Günü için çektikleri videoyu paylaşarak altına, “Bu sene, ona ne kadar değer verdiğinizi gösterin. Seviyorsanız, imzayı basın” diye yazmıştı.

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CHP’de yeni 'yasak aşk' skandalı! Göz göze türküler, sosyal medya mesajları… - Sayfa 17

Rıza Akpolat ise Sevgililer Günü’ne özel bu paylaşımı alıntılayıp kendi hesabında, “Çok anlamlı olmuş Yeşim Ağırman Başkanım. Her zaman söylediğimiz gibi İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Seviyorsan bas imzayı” ifadelerini kullandı.

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CHP’de yeni 'yasak aşk' skandalı! Göz göze türküler, sosyal medya mesajları… - Sayfa 18

Ayrıca Ağırman, İl Kadın Kolları yönetimi tarafından 4 Mart 2022’de Kadınlar Günü münasebetiyle Beşiktaş’ta düzenlenen programa da katılmıştı.

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CHP’de yeni 'yasak aşk' skandalı! Göz göze türküler, sosyal medya mesajları… - Sayfa 19

Akpolat, Ağırman’ı bu programda da yalnız bırakmazken, iki isim yine sosyal medyada birbirine yönelik paylaşımlarda, Kadınlar Günü özelinde teşekkür dolu ifadelere yer verdi.

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