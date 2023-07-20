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CHP’de ifşa depremi… Kemal Kılıçdaroğlu’nun gizli toplantıya ilk tepkisi ortaya çıktı!

CHP’de ifşa depremi… Kemal Kılıçdaroğlu’nun gizli toplantıya ilk tepkisi ortaya çıktı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Temmuz 2023 - 15:16
Ekrem İmamoğlu’nun zoom üzerinden CHP’nin önemli isimleriyle yaptığı toplantı kaydının kamuoyuna yansıması sonrası Kılıçdaroğlu MYK’yı topladı. Toplantının kim tarafından kayda alınıp sızdırıldığı gizemini korurken CHP Sözcüsü Öztrak, olayı etik dışı olarak niteledi. MYK’da bazı üyeler ise gizli toplantı katılımcılarının istifasını istedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisine dair de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

CHP’de ifşa depremi… Kemal Kılıçdaroğlu’nun gizli toplantıya ilk tepkisi ortaya çıktı!
 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde başlayan değişim tartışmalarının sürdüğü CHP’de önceki gece “safları ve hedefleri” netleştiren bir gelişme yaşandı. İmamoğlu’nun aralarında Özgür Özel, Tekin Bingöl, Engin Altay, Gükhan Günaydın, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel gibi partinin PM’sinde ve grup yönetiminde bulunan isimlerle zoom üzerinden gerçekleştirdiği online toplantının yaklaşık 15 dakikalık bölümü, kamerası kapalı şekilde oturuma katılan bir kişi tarafından gizlice kaydedilerek YouTube’da açılan “Değişim Gerçeği” isimli hesaptan yayımlandı. Olağanüstü PM ve olağanüstü kurultay süreci için hazırlık yapıldığını ortaya koyan toplantı sonrası CHP MYK olağanüstü toplandı.

‘CHP LİDERİNİN NUTKU TUTULDU’

Milliyet’ten Mehtap Gökdemir’in haberine göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önceki gece yaşanan sürpriz gelişmeyi dün sabah bir MYK üyesinden öğrendi. Sabah erken saatte Kılıçdaroğlu’nu durumdan haberdar eden MYK üyesi, CHP liderine toplantı kaydını da izletti. Bülent Tezcan, Engin Altay, Muharrem Erkek’in de katıldığı toplantı görüntülerine Kılıçdaroğlu’nun tepkisinin ne olduğuna ilişkin CHP kurmayları “nutku tutuldu” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu ardından dün olağanüstü toplama kararı aldığı MYK’sına başkanlık etti. Saat 12.25’de başlayan toplantı 13.15’te sona erdi. MYK’nın gündeminde görevden alınan illere yapılan atamalar vardı. Van, Hakkâri, Diyarbakır Bağlar’a atama yapıldı.

ÖZEL VE GÜNAYDIN YOKTU

Toplantıya, İmamoğlu ile birlikte hareket eden Grup Başkanı Özgür Özel Manisa’da olduğu için katılamazken, İstanbul Silivri’deki bir programa katılan Gökhan Günaydın da süratle Ankara’ya hareket etmesine karşın MYK’ya yetişemedi.

‘İSTİFA ETSİNLER’ TALEBİ

“Parti meselelerinin bu şekilde tartışılmasının ağır sonuçları olur” görüşünün dillendirildiği toplantıda bazı MYK üyeleri, Özel ve Günaydın’ın istifalarını istedi. Kılıçdaroğlu’nun ise “bakarız arkadaşlar” demekle yetindiği öğrenildi. Kulislere Kılıçdaroğlu’nun “Daha önce iki kez istifalarını istedim ama etmediler” dediği iddiası da kulislere yansırken toplantı sonrası Milliyet’e yapılan değerlendirmelerde, “Genel Merkez’in konuyu büyütmeme” eğiliminde olacağı ifade edildi. CHP kulislerinde Özgür Özel ve Gökhan Günaydın’ın istifasının istenmesi halinde parti grubunda konunun verilecek bir güvensizlik önergesi ile güvenoylamasına dönüşebileceği, bunun da siyasi açıdan risk oluşturabileceği konuşuluyor.

‘HİÇBİR GİZLİ TARAFI YOK, KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Emirgan Korusu’nda düzenlenen 125 İETT Otobüsü Temini Sözleşme Töreni’ne katıldı. Program sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, CHP’nin önde gelen isimleriyle yaptığı online toplantıya ilişkin görüntülerin sızdırılmasıyla ilgili açıklama da bulundu. Parti mevzularının partililerle konuşulacağını vurgulayan İmamoğlu “Hiçbir gizli tarafı yok. Konuşulan mevzular partinin konularıdır. Bunlarla ilgili hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim. Onu araştıracağız, bakacağız, ne olmuş, nasıl olmuş Bunu seven kimler var. Partinin içinden mi var, dışından mı var. Ona da bakacağız. Konuşmaya devam edeceğiz. Oradan sağlıklı kararlar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz” dedi

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