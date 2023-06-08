CHP’de İBB adaylığı için sürpriz iddia! ‘Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi…’

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak, Ekrem İmamoğlu yerine Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül isminin dillendirilmeye başlandığını öne sürdü.
Partilerde yerel seçim trafiği başlarken, cumhurbaşkanı seçim sonucunun da yankıları sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim sonrasında ‘değişim’ mesajını dikkatleri çekmesinin ardından gazeteci Candaş Tolga Işık Twitter hesabından şu kulisi aktardı:
“Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi değişim talebi karşılıksız kalınca Kemal Bey’le ipleri koparan Ekrem İmamoğlu yerine İBB adayı olarak Mustafa Sarıgül’ü gösterme fikrini dillendirmeye başladı. Sana Söz belediyeleri de kaybedeceğiz!”