CHP’de Gürsel Tekin Bombası! Yeni Görevi Belli Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) dikkat çeken bir görevlendirme kararı alındı. Daha önce CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınan Gürsel Tekin’in, bu kez doğrudan Genel Başkanlık makamına bağlı koordinatör olarak görevlendirildiği bildirildi.

Parti içinde yeni bir sorumluluk üstlenen Tekin’in görevlendirilmesinin, örgüt çalışmalarının daha etkin yürütülmesi ve il ile ilçe örgütleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.

Örgüt çalışmalarında koordinasyon hedefleniyor

Gürsel Tekin’e iletilen görevlendirme yazısında, CHP’nin ilke ve hedefleri doğrultusunda örgüt çalışmalarının etkinliğinin artırılmasının amaçlandığı ifade edildi. Ayrıca il ve ilçe teşkilatları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve koordinasyonun daha verimli hale getirilmesi üzerinde duruldu.

Yazıda, Tekin’in kendisine verilen görevi başarıyla yerine getireceğine duyulan güven de dile getirildi. Yeni görevinde başarılar dilenen Tekin’in, bu kapsamda doğrudan Genel Başkanlık makamına bağlı olarak çalışmalarını yürüteceği aktarıldı.

CHP’de dikkat çeken görevlendirme

İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınmasının ardından Gürsel Tekin’in parti bünyesinde üstlendiği yeni sorumluluk, CHP’deki gelişmeler açısından dikkat çekti. Yeni görevlendirmenin, parti örgütleri arasındaki iletişimi ve eş güdümü güçlendirmeye yönelik olduğu bildirildi.

Tekin’in yeni görev kapsamında yürüteceği çalışmaların nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.