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CHP lideri Özgür Özel’den 19 Mayıs videosu: Bu ülkeye bahar 105 yıldır Samsun’dan gelir

CHP lideri Özgür Özel’den 19 Mayıs videosu: Bu ülkeye bahar 105 yıldır Samsun’dan gelir
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Mayıs 2024 - 14:46

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları tarafından hazırlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı klibini paylaştı. Özel paylaşımına “Bu ülkeye bahar 105 yıldır Samsun’dan gelir” notunu düştü.

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