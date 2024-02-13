CHP, İstanbul’da 39 ilçe başkan adayını açıkladı! Özgür Özel detayı toplantıya damga vurdu…

31 Mart 2024’te düzenlenecek yerel seçimler öncesi çalışmalarını hızlandıran CHP, ‘kale’ olarak anılan ilçelerin de yer aldığı kimi bölgelerde adaylarını belirledi. Adayların belirlenmesinden sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıttı.

ÖZGÜR ÖZEL KATILMADI

Gergin başlayan aday tanıtım programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu gelişme; Özel ve İmamoğlu arasında aday belirleme sürecinde kriz yaşandığı dedikodularını daha da güçlendirdi. Konu hakkında ne Özgür Özel cephesinden ne partiden ne de İBB’den bir açıklama yapılmadı.

EKREM İMAMOĞLU’NU PROTESTO ETTİLER

Aday tanıtım toplantısında ilçe adaylarını açıklamak üzere kürsüye çıkan İmamoğlu, tepkiyle karşılaştı. Adaylık beklentisi karşılanmayan aday adaylarının destekçileri, İmamoğlu’nu yuhalayarak protesto etti.

“ARKADAŞLAR AYIP EDİYORSUNUZ”

İmamoğlu da “Bir dakika arkadaşlar. Kulağınız bende olsun. Anlaşalım bir dakika sevgili arkadaşlar ayıp ediyorsunuz, oturun beni dinleyin” diyerek sloganlara tepki gösterdi.