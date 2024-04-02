Ceyda Düvenci’yi boşayan Bülent Şakrak’ın yeni sevgilisini ifşa ettiler

Evliyken “Maviye Sürgün” adlı dizinin çekimleri için bir süre evden uzaklaşan Bülent Şakrak’ın sette tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı için Düvenci‘yle boşanmak istediğini söylediği iddia edildi.

Düvenci’nin boşanmayı kabul etmesi sonrası çift, evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

Bülent Şakrak’ın sevgilisi olduğu iddia edilen, menajerlik ve oyunculuk yapan Esra Akpınar ile Bülent Şakrak’ın görüşmeye devam ettiği ancak ilişkilerini basından uzak tutmayı tercih ettikleri de belirtildi.

CEYDA DÜVENCİ VE GÜÇLÜ METE BİRLİKTELİKLERİNİN İLK KARESİNİ PAYLAŞTI

Ceyda Düvenci’nin ismi ise radyocu Güçlü Mete ile aşk dedikodularına karıştı. Düvenci ve Mete’nin birlikte olduğu iddialarına yönelik ilk paylaşım 31 Mart günü geldi.

Düvenci sevgilisi Mete’nin televizyon ekranında seçimleri takip ederken fotoğrafını çekmiş ve sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Güçlü Mete’nin, oyuncu Esra Cündübeyoğlu‘nun eski eşi olduğu bilinirken, Düvenci, Mete ile ilişkisi başlamadan önce de Cündübeyoğlu ile yakın arkadaştı.