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Ceyda Düvenci’nin yeni aşkıyla pozlarına şok yorum! ‘Bülent’i ne çabuk unuttun’

Ceyda Düvenci’nin yeni aşkıyla pozlarına şok yorum! ‘Bülent’i ne çabuk unuttun’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Haziran 2024 - 16:01

Son dönemde verdiği kilolar ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak’la olan evliliği tek celsede bitirmiş ve boşanmanın ardından radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yeni aşkı ile el ele görüntülenen Ceyda Düvenci’nin o anlarına yorum yağdı. Ünlü isme ‘Ne çabuk unuttun’ yorumları yapıldı.

Ceyda Düvenci'nin yeni aşkıyla pozlarına şok yorum! 'Bülent'i ne çabuk unuttun' - Sayfa 1

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 10 Temmuz tarihinde İzmir Ödemiş Adliyesi’nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti.

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Ceyda Düvenci'nin yeni aşkıyla pozlarına şok yorum! 'Bülent'i ne çabuk unuttun' - Sayfa 2

Boşanmanın ardından magazin kulislerinde ihanet iddiaları uzun süre konuşuldu. Şakrak’ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı iddia edildi.

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Ceyda Düvenci'nin yeni aşkıyla pozlarına şok yorum! 'Bülent'i ne çabuk unuttun' - Sayfa 3

EL ELE GÖRÜLDÜLER
Boşanmanın ardından Ceyda Düvenci’de yeni bir aşka yelken açtı ve gönlünü radyocu Güçlü Mete’ye kaptırdı. Aşkını sosyal medya üzerinden ilan eden
Düvenci yeni sevgilisiyle el ele görüntülenince yeniden gündem oldu.

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Ceyda Düvenci'nin yeni aşkıyla pozlarına şok yorum! 'Bülent'i ne çabuk unuttun' - Sayfa 4

BU ANLARA YORUM YAĞDI
Aslı İnandık’ın gösterisinden çıkarken görüntülenen Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin bu anlarına sosyal medyada yorum yağdı.

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Ceyda Düvenci'nin yeni aşkıyla pozlarına şok yorum! 'Bülent'i ne çabuk unuttun' - Sayfa 5

Düvenci’ye; ‘Bülent’i ne çabuk unuttun’, ‘Aşk acısını da fakirlere kitlediler’, ‘Ne çabuk sevip ne çabuk unutabiliyorlar’ gibi yorumlar yapıldı.

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Ceyda Düvenci'nin yeni aşkıyla pozlarına şok yorum! 'Bülent'i ne çabuk unuttun' - Sayfa 6

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Ceyda Düvenci'nin yeni aşkıyla pozlarına şok yorum! 'Bülent'i ne çabuk unuttun' - Sayfa 7

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Ceyda Düvenci'nin yeni aşkıyla pozlarına şok yorum! 'Bülent'i ne çabuk unuttun' - Sayfa 8

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Ceyda Düvenci'nin yeni aşkıyla pozlarına şok yorum! 'Bülent'i ne çabuk unuttun' - Sayfa 9

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Ceyda Düvenci'nin yeni aşkıyla pozlarına şok yorum! 'Bülent'i ne çabuk unuttun' - Sayfa 10

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Ceyda Düvenci'nin yeni aşkıyla pozlarına şok yorum! 'Bülent'i ne çabuk unuttun' - Sayfa 11

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