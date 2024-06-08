Ceyda Düvenci’nin yeni aşkıyla pozlarına şok yorum! ‘Bülent’i ne çabuk unuttun’

EL ELE GÖRÜLDÜLER

Boşanmanın ardından Ceyda Düvenci’de yeni bir aşka yelken açtı ve gönlünü radyocu Güçlü Mete’ye kaptırdı. Aşkını sosyal medya üzerinden ilan eden

Düvenci yeni sevgilisiyle el ele görüntülenince yeniden gündem oldu.