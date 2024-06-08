Ceyda Düvenci’nin yeni aşkıyla pozlarına şok yorum! ‘Bülent’i ne çabuk unuttun’

Son dönemde verdiği kilolar ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak’la olan evliliği tek celsede bitirmiş ve boşanmanın ardından radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yeni aşkı ile el ele görüntülenen Ceyda Düvenci’nin o anlarına yorum yağdı. Ünlü isme ‘Ne çabuk unuttun’ yorumları yapıldı.
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 10 Temmuz tarihinde İzmir Ödemiş Adliyesi’nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti.
111
Boşanmanın ardından magazin kulislerinde ihanet iddiaları uzun süre konuşuldu. Şakrak’ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı iddia edildi.
211
EL ELE GÖRÜLDÜLER
Boşanmanın ardından Ceyda Düvenci’de yeni bir aşka yelken açtı ve gönlünü radyocu Güçlü Mete’ye kaptırdı. Aşkını sosyal medya üzerinden ilan eden
Düvenci yeni sevgilisiyle el ele görüntülenince yeniden gündem oldu.
311
BU ANLARA YORUM YAĞDI
Aslı İnandık’ın gösterisinden çıkarken görüntülenen Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin bu anlarına sosyal medyada yorum yağdı.
411
Düvenci’ye; ‘Bülent’i ne çabuk unuttun’, ‘Aşk acısını da fakirlere kitlediler’, ‘Ne çabuk sevip ne çabuk unutabiliyorlar’ gibi yorumlar yapıldı.
511
611
711
811
911
1011
1111