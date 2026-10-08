Cevdet Yılmaz Açıkladı! 43 Bin 643 Yatırımcı İçin Ödeme Başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturmasına ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, tasfiye sürecindeki fonlarda yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi için alınan önlemleri aktarırken, 17 fonda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya yarından itibaren ödeme yapılmaya başlanacağını açıkladı.

Ödemelerde özellikle küçük yatırımcılara ve ana para tutarlarına öncelik verileceğini belirten Yılmaz, olağanüstü tasfiye şartlarına tabi fonlarda ara ödeme yöntemiyle 1 milyon liraya kadar ana para ödemesi yapılmasının planlandığını bildirdi.

“HAZİNE KAYNAĞI KULLANILMAYACAK”

Cevdet Yılmaz, tasfiye sürecinde oluşan zararların karşılanması için Hazine kaynaklarının kullanılmayacağının altını çizdi.

Yılmaz, ödemelerin tasfiye edilen fonların kendi varlıkları, soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı tespit edilen kişilerden tahsil edilecek tutarlar ve el konulan mal varlıklarının satışından elde edilecek gelirler üzerinden gerçekleştirileceğini söyledi.

“Hazine’den kaynak kullanılmadan, her bir fonun kendi kaynakları ve açılmış hesaplara yatırılan kaynaklar değerlendirilerek hareket edilecektir.” diyen Yılmaz, yatırımcıların haklarının korunmasının temel öncelik olduğunu vurguladı.

Serbest fonlarda bankalardaki mevduat sistemi gibi bir devlet garantisinin bulunmadığını da hatırlatan Yılmaz, buna rağmen tasfiye sürecinin yatırımcıların haklarını gözeten bir anlayışla yürütüleceğini belirtti.

1 MİLYON LİRAYA KADAR ANA PARA ÖDEMESİ

Yılmaz’ın açıklamasına göre olağanüstü tasfiye şartlarına tabi fonlarda ara ödeme yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda 1 milyon liraya kadar olan ana para tutarlarının geri ödenmesi hedefleniyor. Ödeme sürecinde küçük yatırımcıların yanı sıra para piyasası fonlarına da öncelik verilmesi öngörülüyor.

Yılmaz, yatırımcılara sahip oldukları paylar doğrultusunda dağılım yapılacağını belirterek sürecin adil, hızlı ve şeffaf şekilde yürütüleceğini ifade etti.

“FİNANSAL SİSTEMDE SİSTEMİK RİSK YOK”

Fon soruşturmasının sermaye piyasalarının geneline ilişkin bir yapısal soruna işaret etmediğini belirten Yılmaz, finansal sistem açısından sistemik bir risk bulunmadığını söyledi.

Türkiye ekonomisinin makroekonomik temellerinin sağlam olduğunu savunan Yılmaz, bütçe açığının milli gelire oranının yaklaşık yüzde 3, cari açığın ise yüzde 2,6 seviyesinde olduğunu belirtti.

Yılmaz, yaşanan gelişmelerin sermaye piyasalarının tamamına yayılmış bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade ederek finansal sistemin faaliyetlerini sürdüreceğini söyledi.

131 FONDA 455 BİN 758 YATIRIMCI BULUNUYOR

Tasfiye sürecine ilişkin rakamları da paylaşan Yılmaz, toplam 131 fonun tasfiye kapsamında bulunduğunu açıkladı.

Bu fonların toplam fon sayısının yüzde 4,6’sını, toplam portföy değerinin ise yüzde 7,7’sini oluşturduğunu belirten Yılmaz, söz konusu portföy büyüklüğünün hanehalkı finansal varlıklarının yalnızca yüzde 2,4’üne karşılık geldiğini söyledi.

Tasfiye kapsamındaki 131 fonda toplam 455 bin 758 tekil yatırımcının bulunduğu bildirildi.

17 FONDA ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU

Cevdet Yılmaz, yatırımcıların merakla beklediği ödeme takvimine ilişkin de önemli bilgiler verdi.

Olağan tasfiye kapsamındaki A1 Capital, Bulls ve Pardus fonlarına ait toplam 17 fonda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya ödeme yapılmaya başlanacağını açıkladı.

Yılmaz, ödemelerin perşembe günü başlayacağını belirterek küçük yatırımcıların ana paralarının öncelikli olarak karşılanacağını ifade etti.

Tera kapsamındaki 6 fonun tasfiye işlemlerinin İş Bankası, diğer 125 fonun tasfiye işlemlerinin ise Ziraat Bankası tarafından yürütüleceği açıklandı.

FON KOORDİNASYON KURULU SÜRECİ YÖNETİYOR

Fon soruşturmasının ardından tasfiye sürecinin koordinasyonu amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Cevdet Yılmaz, kurulun kurumlar arasındaki koordinasyonu sağladığını ve tasfiye sürecine ilişkin ortak ilkeler doğrultusunda çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Yılmaz, kurumların kendi görev alanları kapsamında gerekli adımları atmaya başladığını ve hazırlanan düzenlemelerin gecikmeden hayata geçirileceğini söyledi.

SORUŞTURMADA 85 KİŞİ TUTUKLU

Fon soruşturmasının adli boyutuna ilişkin son rakamları da açıklayan Yılmaz, sorunlu fon şirketlerinin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 220 kişi hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 85 kişinin tutuklandığını, 23 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunduğunu ve 81 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandığını belirtti.

Suç gelirlerinin kaçırılmasının önüne geçilmesi amacıyla 63 gerçek ve 12 tüzel kişiye ait taşınır ve taşınmazlara ilişkin 21 el koyma kararı verildiği de açıklandı.

Ayrıca 67 kişi ve şirkete ait banka hesapları, kripto varlıklar ve kiralık kasalar hakkında da el koyma işlemlerinin uygulandığı bildirildi.

3 BANKA VE 2 FAKTORİNG ŞİRKETİ TMSF’YE DEVREDİLDİ

Soruşturma kapsamında atılan adımlardan biri de finans kuruluşlarına yönelik oldu.

BDDK kararı doğrultusunda sorunlu gruplara ait 3 banka ve 2 faktoring şirketinin TMSF’ye devredildiği belirtildi.

Öte yandan Atlas Portföy için de olağan yöntemle tasfiye sürecinin yürütülmesi amacıyla çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

“HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYAN KİMSE CEVAP VERECEK”

Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasının ilk günden itibaren yakından takip edildiğini belirterek yatırımcıların haklarının korunacağını söyledi.

Sürecin şeffaf, adil ve hızlı şekilde yürütüleceğini vurgulayan Yılmaz, haksız kazanç elde ettiği tespit edilen kişilerin hukuki süreç kapsamında hesap vereceğini ifade etti.

Yılmaz ayrıca sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda dikkatli olunması çağrısında bulundu. Sermaye piyasalarında sağlıklı şekilde işlem yapan yatırımcıların zarar görmemesi için doğru bilgi ve değerlendirmelerin önem taşıdığını belirten Yılmaz, milyonlarca yatırımcıya karşı ortak bir sorumluluk bulunduğunu dile getirdi.