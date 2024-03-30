Cesur sahnelerle ilgili konuştu: ‘Beni korkutan asıl…’

“O geçti artık… Gençken bu mesleğe ilk başladığımızda bizi korkutan sahnelerdi. Bana sorsanız ben ağlama sahnelerinde daha çok geriliyorum. Halit’le baktığımızda zaten o kadar her şeyi biliyoruz ki. Bütün işi kabul ettiğimiz süreçte senaryolarımızı okuyoruz, birbirimize fikir veriyoruz. Öncelikler çok başka yaşanmışlıklar başka o yüzden hiç oradan bakmıyoruz.”