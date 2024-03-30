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Cesur sahnelerle ilgili konuştu: ‘Beni korkutan asıl…’

Cesur sahnelerle ilgili konuştu: ‘Beni korkutan asıl…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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31 Mart 2024 - 9:25

Londra- İstanbul arasında mekik dokuyan Bergüzar Korel paylaşımları ve başarılı kariyeriyle gündemden düşmüyor. Oyuncu son olarak eşi Halit Ergenç ve kendisinin yakınlaşma sahneleriyle ilgili konuştu.

Cesur sahnelerle ilgili konuştu: 'Beni korkutan asıl...' - Sayfa 1

Son dönemde Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan, 3 çocuk annesi Bergüzar Korel ‘Düğüm’ dizisiyle ekranlara döndü.

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Cesur sahnelerle ilgili konuştu: 'Beni korkutan asıl...' - Sayfa 2

“AĞLAMA SAHNELERİNDE GERİLİYORUM”
Yeni projesi için imaj değişikliğine giden Korel, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Bergüzar Korel, son olarak eşi Halit Ergenç ve kendisinin yakınlaşma sahneleriyle ilgili konuştu. Oyuncu, “Cesur sahnelerden çok ağlama sahnelerinde geriliyorum” dedi.

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Cesur sahnelerle ilgili konuştu: 'Beni korkutan asıl...' - Sayfa 3

Aramızda Kalmasın’ın haberine göre; Korel, sözlerine şöyle devam etti:

 

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Cesur sahnelerle ilgili konuştu: 'Beni korkutan asıl...' - Sayfa 4

“O geçti artık… Gençken bu mesleğe ilk başladığımızda bizi korkutan sahnelerdi. Bana sorsanız ben ağlama sahnelerinde daha çok geriliyorum. Halit’le baktığımızda zaten o kadar her şeyi biliyoruz ki. Bütün işi kabul ettiğimiz süreçte senaryolarımızı okuyoruz, birbirimize fikir veriyoruz. Öncelikler çok başka yaşanmışlıklar başka o yüzden hiç oradan bakmıyoruz.”

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Oğuzhan Koç’tan Survivor sorusuna bomba cevap! ‘Cinlerim tepeme çıkıyor’

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Koç bu kez Survivor ile ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Oğuzhan Koç'tan Survivor sorusuna bomba cevap! 'Cinlerim tepeme çıkıyor' - Sayfa 1

Oğuzhan Koç, kısa zamanda sözlerini kendisi yazdığı şarkılarla ve Çok Güzel Hareketler Bunlar sahnesiyle adından söz ettirmişti.

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Oğuzhan Koç'tan Survivor sorusuna bomba cevap! 'Cinlerim tepeme çıkıyor' - Sayfa 2

Şarkıları kadar oyunculuğuyla da bilinen Oğuzhan Koç, son olarak ‘Özür Dilerim’ adlı filmde rol almıştı.

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Oğuzhan Koç'tan Survivor sorusuna bomba cevap! 'Cinlerim tepeme çıkıyor' - Sayfa 3

Şarkıcı son olarak İzmir konseri için yola çıkmak üzereyKen Levent’te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Oğuzhan Koç'tan Survivor sorusuna bomba cevap! 'Cinlerim tepeme çıkıyor' - Sayfa 4

“HAYATTA GİTMEM”

Habertürk’ün haberine göre; Dominik’te Acun Ilıcalı’nın yanında tatile gidecek olan Oğuzhan Koç, basın mensuplarının ‘Teklif gelse Survivor’a katılır mısınız?’ sorusuna ‘Hayatta gitmem’ diyerek yanıt verdi.

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Oğuzhan Koç'tan Survivor sorusuna bomba cevap! 'Cinlerim tepeme çıkıyor' - Sayfa 5

Koç, sözlerine şöyle devam etti:

“Hayatta gitmem! Ben boğa burcuyum, açlığa dayanamam. Bir öğün kaçırdığımda cinlerim tepeme çıkıyor, o yüzden bana göre değil.”

 

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Oğuzhan Koç'tan Survivor sorusuna bomba cevap! 'Cinlerim tepeme çıkıyor' - Sayfa 6

Muhabirlerin, Ramazan Bayramı konserlerinin sahne fiyatlarıyla ilgili düşünceleri sorulan Koç; “Bilmiyorum ki.. Çok mu yüksekmiş? Ne güzel, Maşallah… Allah arttırsın” diye konuştu.

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