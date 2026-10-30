Cenk Eren’den misafirlerine ilginç yasak: Evinde tuvalet kullanmak yasak!

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, 17 yıldır yaşadığı Boğaz manzaralı evinin kapılarını ziyaretçilere açtı. Evinin dekorasyonundan günlük yaşamına kadar pek çok ayrıntıyı paylaşan Eren, özellikle misafir ağırlama konusundaki katı kurallarıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcının “Tuvaletimi kullanmasınlar” sözleri gündem oldu.

Türk müziğinin tanınan isimlerinden Cenk Eren, uzun yıllardır yaşadığı Boğaz manzaralı evinde muhabirleri ağırladı. Ev yaşamına dair merak edilenleri anlatan sanatçı, dekorasyon tercihleri ve günlük rutinleri hakkında da bilgi verdi.

17 yıllık evinin kapılarını açtı

Yaklaşık 17 yıldır aynı evde yaşadığını belirten Cenk Eren, dekorasyonda sade ve kendine özgü tercihler yaptığını anlattı. Boğaz manzaralı dairesinde halı kullanmayı tercih etmeyen şarkıcı, evinde en çok vakit geçirdiği alanlardan da söz etti.

Günün büyük bölümünü favori koltuğunda ve kendisi için özel olarak hazırladığı kitap okuma köşesinde geçirdiğini söyleyen Eren, evindeki düzenin kendisi için önemli olduğunu vurguladı.

Misafirlerine tuvalet yasağı koydu

Evindeki hijyen ve düzen konusunda oldukça hassas olduğunu dile getiren Cenk Eren, misafir ağırlama konusundaki kurallarını da açıkça anlattı.

Misafirlerinin banyosunu ve tuvaletini kullanmasını istemediğini belirten ünlü şarkıcı, bu konudaki yaklaşımını şu sözlerle ifade etti:

“Ezgi Mola’nın Masumlar Apartmanı’ndaki halinden hallicedeydim. Misafir banyomu, tuvaletimi kullanmasın, yapıp gelsin.”

Cenk Eren’in evindeki kuralları anlatırken kullandığı bu ifadeler, kısa sürede dikkat çekti. Ünlü şarkıcının misafirlerine yönelik katı yaklaşımı magazin gündeminde konuşulmaya başladı.