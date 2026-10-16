Cemre Baysel’in Yeni Aşkı Emirhan Topçu mu? Annesinin Sosyal Medya Hamlesi Olay Oldu

Ünlü oyuncu Cemre Baysel, hem rol aldığı projeler hem de özel hayatıyla magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Son dönemde Güller ve Günahlar dizisindeki performansıyla gündeme gelen oyuncu hakkında bu kez yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı.

Baysel’in, Beşiktaş forması giyen futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Sosyal medyada yayılan iddia, kısa sürede magazin gündeminin konuşulan konularından biri haline geldi.

Cemre Baysel’in adı Emirhan Topçu ile anılıyor

Başarılı oyuncunun özel hayatına ilişkin ortaya atılan yeni iddia, hayranlarının da dikkatini çekti. Cemre Baysel ile Emirhan Topçu’nun birlikte olduğu ileri sürülürken, ikilinin ilişkisine dair kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

İddianın ortaya çıkmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, iki ünlü isim hakkındaki gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Ancak tarafların birlikte olduğuna ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmadı.

Emirhan Topçu’nun annesinden dikkat çeken hamle

Aşk iddiasını gündeme taşıyan ayrıntılardan biri de Emirhan Topçu’nun annesinin sosyal medya hareketi oldu. İddiaların 14 Ekim’de X platformunda yayılmasının ardından Topçu’nun annesinin Cemre Baysel’i sosyal medya üzerinden takip etmeye başladığı belirtildi.

Bu gelişme, magazin gündeminde yeni yorumların yapılmasına neden oldu. Bazı kullanıcılar söz konusu takibi aşk iddiasıyla ilişkilendirirken, sosyal medya üzerindeki bu hareketin tek başına bir ilişkinin kanıtı olmadığı da vurgulandı.

Cemre Baysel, Cem Bölükbaşı ile ayrılığını doğrulamıştı

Cemre Baysel’in özel hayatı daha önce de gündeme gelmişti. Oyuncu, son olarak yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile yaşadığı ilişkiyle konuşulmuştu.

İkilinin ayrılığına ilişkin haberlerin gündeme gelmesinin ardından Baysel, kendisine yöneltilen soruya “Bitti” yanıtını vererek ayrılığı doğrulamıştı.

Şimdi ise ünlü oyuncunun adı Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile anılıyor. Yeni aşk iddiası, Baysel’in özel hayatına ilişkin merakı yeniden artırdı.

Gözler iki isimden gelecek açıklamada

Cemre Baysel ile Emirhan Topçu arasında aşk yaşandığı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, iki isimden de konuya ilişkin resmî bir açıklama gelmedi.

Emirhan Topçu’nun annesinin sosyal medya takibi dikkat çekmiş olsa da bu gelişme, ikili arasında romantik bir ilişki bulunduğunu doğrulamıyor. İddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ise taraflardan gelecek olası açıklamalarla netlik kazanacak.