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Cemiyet dünyasını sarsan iddia: Sabancılarda ‘gayrimeşru çocuk’ depremi! ’21 Mayıs’taki o gece…’

Cemiyet dünyasını sarsan iddia: Sabancılarda ‘gayrimeşru çocuk’ depremi! ’21 Mayıs’taki o gece…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Haziran 2024 - 18:28
Magazin gündeminin ve cemiyet hayatının en çok konuşulan ailelerinden biri olan Sabancı ailesi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. F.D. isimli bir kadın, çarpıcı bir iddia ortaya attı. 2010 yılında bir sosyal medya platformundan tanıştığı Hacı Sabancı ile birlikte olduklarını ve Uzay adında bir erkek çocuğunun olduğu ileri süren F.D. babalık davası açtı.
Cemiyet dünyasını sarsan iddia: Sabancılarda 'gayrimeşru çocuk' depremi! '21 Mayıs’taki o gece…' - Sayfa 1

Arzu-Ömer Sabancı çiftinin çocuğu Hacı Sabancı 10 Ekim’de Nazlı Kayı ile nikah masasına oturdu. Çift Çırağan Sarayı’nda düzenlenen görkemli bir düğünle evlendi. Ancak bugün Hacı Sabancı’yı şoke eden bir gelişme yaşandı.

Cemiyet dünyasını sarsan iddia: Sabancılarda 'gayrimeşru çocuk' depremi! '21 Mayıs’taki o gece…' - Sayfa 2

HACI SABANCI’YA BABALIK DAVASI

2 Şubat 2021 tarihinde oğlu Uzay’ı dünyaya getiren F.D, sık sık görüştüğünü ve cinsel birliktelik yaşadığını ifade ettiği Hacı Sabancı hakkında babalık davası açtı.

Cemiyet dünyasını sarsan iddia: Sabancılarda 'gayrimeşru çocuk' depremi! '21 Mayıs’taki o gece…' - Sayfa 3

Dava dosyasında 2010-2011 yılları arasında Facebook’tan Hacı Sabancı ile tanıştığını ifade eden ve ilk olarak İstanbul’daki Swiss Otel’de bir araya geldiklerini kaydeden F.D, sık sık görüşmelerin sonunda son olarak 21 Mayıs 2020 tarihinde bir araya gelerek cinsel ilişki yaşadıklarını söyledi.

Cemiyet dünyasını sarsan iddia: Sabancılarda 'gayrimeşru çocuk' depremi! '21 Mayıs’taki o gece…' - Sayfa 4

Dava dosyasında anlatılanlara göre 02 Şubat 2021 tarihinde Uzay bebeğin doğumunun ardından Hacı Sabancı’ya bebeğin fotoğrafları gönderildi. FD, Hacı Sabancı’ya çocuğun kendisinden olduğunu söyleyince tarafların arası bozuldu.

Cemiyet dünyasını sarsan iddia: Sabancılarda 'gayrimeşru çocuk' depremi! '21 Mayıs’taki o gece…' - Sayfa 5

BERABER TATİLE GİTTİLER

Dava dosyasında Hacı Sabancı ve F.D’nin 2013 yılında Los Angeles’ta yer alan Encore isimli otelde arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptıkları da kaydedildi.

Cemiyet dünyasını sarsan iddia: Sabancılarda 'gayrimeşru çocuk' depremi! '21 Mayıs’taki o gece…' - Sayfa 6

SANTORİNİ ADASINA GÖNDERDİ

Bu tatilin ardından 2015 yılına kadar görüşülmediği belirtilirken 2017-2019 yıllar arasında birçok görüşme gerçekleştirdikleri ve sık sık Sumahan adlı otelde bir araya geldikleri ifade edildi. Hacı Sabancı’nın F.D’yi 2018 yılında jest yapmak adına Santorini Adası’na tatile gönderdiği ve uçuş ve otel biletlerini de ödediği kaydedildi.

Cemiyet dünyasını sarsan iddia: Sabancılarda 'gayrimeşru çocuk' depremi! '21 Mayıs’taki o gece…' - Sayfa 7

F.D BAŞKASIYLA EVLENDİ BOŞANDI

Dava dosyasındaki ifadelere göre F.D ile Hacı Sabancı’nın arası 2019 yılında bozuldu.

Cemiyet dünyasını sarsan iddia: Sabancılarda 'gayrimeşru çocuk' depremi! '21 Mayıs’taki o gece…' - Sayfa 8

Bunun ardından 37 yaşında olan F.D S.K isimli kişiyle evlenerek Belçika’ya yerleşti. Bu evlilik de 12 Şubat 2020 tarihinde son buldu.

Cemiyet dünyasını sarsan iddia: Sabancılarda 'gayrimeşru çocuk' depremi! '21 Mayıs’taki o gece…' - Sayfa 9

02 Şubat 2021 tarihinde 38 hafta 2 günlük olarak doğan Uzay bebek F.D’nin eski eşi adına nüfusa kaydedildi.

Cemiyet dünyasını sarsan iddia: Sabancılarda 'gayrimeşru çocuk' depremi! '21 Mayıs’taki o gece…' - Sayfa 10

“AVUKAT ÜCRETİNİ SABANCI VERDİ”

Eşinden boşanmak için Hacı Sabancı’dan yardım isteyen ve avukat bulmasını talep eden F.D’ye Sabancı, avukatı kendisinin bulmasını söylediğini ancak vekalet ücretini ödemeyi taahhüt ettiğini ifade etti.

Cemiyet dünyasını sarsan iddia: Sabancılarda 'gayrimeşru çocuk' depremi! '21 Mayıs’taki o gece…' - Sayfa 11

Dava dosyasındaki bilgilere göre Hacı Sabancı, F.D’nin hesabına N.S isimli şahıs üzerinden çeşitli tarihlerde para gönderdi.

Cemiyet dünyasını sarsan iddia: Sabancılarda 'gayrimeşru çocuk' depremi! '21 Mayıs’taki o gece…' - Sayfa 12

21 MAYIS’TAKİ O GECE

21 Mayıs tarihinde eşi ile ayrı yaşayan F.D, Hacı Sabancı’nın mesaj atıp davet etmesi üzerine onun evine gittiği kaydedildi. İlişkileri boyunca genel olarak korunmadan cinsel birliktelik yaşayan tarafların o gece de aynı şekilde birliktelik yaşadıkları F.D’nin avukatı tarafından dosyaya kaydedildi.

Cemiyet dünyasını sarsan iddia: Sabancılarda 'gayrimeşru çocuk' depremi! '21 Mayıs’taki o gece…' - Sayfa 13

Konuyla ilgili Hacı Sabancı ve FD. Arasındaki WhatsApp yazışmaları da mahkemeye sunuldu.

Cemiyet dünyasını sarsan iddia: Sabancılarda 'gayrimeşru çocuk' depremi! '21 Mayıs’taki o gece…' - Sayfa 14

F.D’nin eski eşi S.K “evlilik birliği içerisinde fakat fiilen ayrı yaşama döneminde ana rahmine düşen ve evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğmuş olan Uzay K’nın kendisinden olmadığı gerekçesiyle soybağının reddine karar verilmesi” talebiyle dava açtı.

Cemiyet dünyasını sarsan iddia: Sabancılarda 'gayrimeşru çocuk' depremi! '21 Mayıs’taki o gece…' - Sayfa 15

“DNA TESPİTİ YAPILSIN”

OdaTV’nin aktardığına göre F.D mahkemeden Uzay’ın daha fazla mağdur edilmemesi bakımından ivedi şekilde yargılama yapılmasını, çocuk ile davalı baba arasındaki soybağının DNA incelemesi yoluyla tespiti, davalının babalığına karar verilmesi ve akabinde nüfus kaydına geçirilmesini talep etti.

Cemiyet dünyasını sarsan iddia: Sabancılarda 'gayrimeşru çocuk' depremi! '21 Mayıs’taki o gece…' - Sayfa 16

HACI SABANCI’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye’nin gündemine oturan haber üzerine Hacı Sabancı’nın avukatı tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Cemiyet dünyasını sarsan iddia: Sabancılarda 'gayrimeşru çocuk' depremi! '21 Mayıs’taki o gece…' - Sayfa 17

“Değerli Kamuoyu,

Müvekkilim sayın Hacı Sabancı, Uzay isimli bir çocuğun babası olduğu iddiası ve iftirasıyla karşı karşıyadır.

Cemiyet dünyasını sarsan iddia: Sabancılarda 'gayrimeşru çocuk' depremi! '21 Mayıs’taki o gece…' - Sayfa 18

Şüphesiz bu tür asılsız iddialar ve iftiralar toplumumuzda tanınmış ve ülkemiz değerleriyle bütünleşmiş aileler ve fertler için ne ilktir ne de son olacaktır.

Cemiyet dünyasını sarsan iddia: Sabancılarda 'gayrimeşru çocuk' depremi! '21 Mayıs’taki o gece…' - Sayfa 19

İftiraların amacının ne olduğunu biliyoruz ve buna karşı sessiz kalmayacağız.

Cemiyet dünyasını sarsan iddia: Sabancılarda 'gayrimeşru çocuk' depremi! '21 Mayıs’taki o gece…' - Sayfa 20

Müvekkilimin eşi ve kızıyla mutlu aile birliğine ve şahsına yönelik bu iftiralara karşı her türlü yasal yollara başvuracak ve sürecin en yakından takipçisi olacağız.

Cemiyet dünyasını sarsan iddia: Sabancılarda 'gayrimeşru çocuk' depremi! '21 Mayıs’taki o gece…' - Sayfa 21

Müvekkilim Hacı Sabancı’nın gerçeklerin ortaya çıkacağına ve adaletin yerini bulacağına inancı tamdır.”

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