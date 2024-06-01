Cemiyet dünyasını sarsan iddia: Sabancılarda ‘gayrimeşru çocuk’ depremi! ’21 Mayıs’taki o gece…’

SANTORİNİ ADASINA GÖNDERDİ

Bu tatilin ardından 2015 yılına kadar görüşülmediği belirtilirken 2017-2019 yıllar arasında birçok görüşme gerçekleştirdikleri ve sık sık Sumahan adlı otelde bir araya geldikleri ifade edildi. Hacı Sabancı’nın F.D’yi 2018 yılında jest yapmak adına Santorini Adası’na tatile gönderdiği ve uçuş ve otel biletlerini de ödediği kaydedildi.