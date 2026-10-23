Cem Akaş’ın 19 Yaşındaki Oğlu Hayatını Kaybetti: Elektronik Sigara İtirafı Yürek Burktu

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan’ın 19 yaşındaki oğulları Can Akaş, kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. 12 Ekim’de hayatını kaybeden genç, 20 Ekim’de düzenlenen cenaze töreninin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.

Babası Elektronik Sigaranın Tehlikelerine Dikkat Çekti

Oğlunun ölümünün ardından açıklama yapan Cem Akaş, elektronik sigara kullanımının oluşturabileceği tehlikelere dikkat çekti. Yaşadıkları acıyı dile getiren baba, elektronik sigarayı daha önce yeterince ciddiye almadığını belirterek diğer ailelere uyarıda bulundu.

Akaş, oğlunun kendisini kötü hissettiği bir gün eşi Esra Özdoğan ile birlikte yanında oturduğunu ve kendisine madde kullanıp kullanmadığını sorduklarını anlattı. Oğlunun yalnızca elektronik sigara kullandığını söylemesi üzerine rahatladığını belirten Akaş, o an daha dikkatli davranması gerektiğini ifade etti.

“Akciğerlerde Yarattığı Tahribatı Ebeveynler Bilmiyor”

Oğlunun ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğunu belirten Cem Akaş, elektronik sigaranın zararsız gibi algılanmasının ciddi bir sorun olduğunu vurguladı. Gençlerin ve ebeveynlerin bu ürünlerin olası zararları konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığını dile getirdi.

Beş yıllık kanser tedavisinin sonuna geldiğini de açıklayan Akaş, eşiyle birlikte bundan sonraki süreçte elektronik sigaranın riskleri hakkında farkındalık oluşturmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ailenin açıklamaları, elektronik sigara kullanımının olası sağlık riskleri konusunda yeniden tartışma başlattı.