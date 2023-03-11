Çekya Cumhurbaşkanı Pavel görevi törenle devraldı

Çek Cumhuriyeti’nde ikinci turu 27-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda ülkenin dördüncü Cumhurbaşkanı olan Genelkurmay eski Başkanı ve NATO Askeri Komite eski Başkanı Petr Pavel, 9 Mart’ta düzenlenen resmi törenle görevini eski Cumhurbaşkanı Miloş Zeman’dan devraldı.

Törene Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da katıldı.

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış törenle ilgili şu açıklamaları yaptı;

“Çek Parlamentosu’nun iki kanadına mensup tüm üyelerin yer aldığı ve başkanlığını Temsilciler Meclisi Başkanı Marketa Pekarova Adamova’nın (TOP09) yaptığı özel oturumda yemin eden Cumhurbaşkanı Petr Pavel, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, görevinin gereklerini zaman kaybetmeden üstleneceğini belirterek, ileriye dönük hedeflerine ilişkin yakın dönemde bir açıklama yapacağını ve şeffaf bir anlayışla çalışmaları hakkında tüm tarafları bilgilendireceğini, üzerinde çalışılan konularda uzmanların, hükümetin ve parlamentonun görüşlerine önem vereceğini ve yerel yetkililerle diyalog içinde olacağını vurgulamış, vergi ve emeklilik gibi sistemsel sorun yaşanan alanlarda çözüm sağlanabilmesi için gayret göstereceğini, bürokrasi, önyargılar ve cesaret eksikliği gibi sınırlamalarla ortaya konamayan farklı görüşlerin dile getirilmesine aracılık edeceğini ifadeyle, Çekya’yı uluslararası alanda görünür hale getirmek arzusunu dile getirmiştir. Tören sırasında 21 pare top atışı yapılmıştır.

Cumhurbaşkanlığının içinde yer aldığı Prag Kalesindeki Vladislav Salonunda düzenlenen törene Hükümet temsilcileri, yerel yöneticiler ve benim de aralarında bulunduğum Prag’da yerleşik diplomatik misyon şefleri iştirak etmiştir.

Yeni Cumhurbaşkanı Pavel tören sonrasında eşi Eva Pavlova ile Prag Kalesi önünde toplanan halkı selamlamıştır. Kalenin balkonundan yapılan konuşma sırasında Cumhurbaşkanı Zeman döneminde aktivist bir grup tarafından çalınan Cumhurbaşkanlığı Bayrağı da sembolik olarak yeniden açılmış ve Cumhurbaşkanı Pavel bayrağın temsil ettiği demokrasi ve özgürlük değerlerinin Kaleye iade edildiğini kaydetmiştir.

Devralma töreni Kalenin İspanyol salonunda düzenlenen resepsiyon ve Aziz Vit, Wenceslas ve Voytech Katedralinde düzenlenen ayinle sona ermiştir.

Tören sonrasında düzenlenen resepsiyonda görüşme imkanı bulduğum Cumhurbaşkanı Petr Pavel’e ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında Çekya tarafından gönderilen ve Adıyaman’da görev yapan arama-kurtarma ekibine moral vermek amacıyla gerçekleştirdiği video konferans ve bu bağlamda ülkemize desteği için teşekkürlerimizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ve NATO görevi döneminden tanıştığı Sayın Savunma Bakanımızın selamlarını ilettim.

Cumhurbaşkanı Pavel de deprem felaketinde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımıza tekrar taziye ve geçmiş olsun dileklerini ifadeyle, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Hükümet yetkililerimize selamlarını bildirmiştir.”

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