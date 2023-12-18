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Carlo Ancelotti, Arda Güler’in dönüş tarihini duyurdu!

Carlo Ancelotti, Arda Güler’in dönüş tarihini duyurdu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Aralık 2023 - 12:22

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Villarreal maçının ardından yaptığı açıklamada, Arda Güler için, “Noel’den sonra hazır olacak” dedi.

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