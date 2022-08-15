Cansu Dere bikinili pozuyla Instagram’ı yıktı!

Başrolünde yer aldığı ‘Sadakatsiz’ dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Cansu Dere, bir süredir yorgunluk atıyor. Deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkaran güzel oyuncu, zaman zaman bikinili pozlarıyla adından söz ettiriyor. Şimdilerde Marmaris Bozburun’da olan Dere, bikinili paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Ünlü isim, gün batımında çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Daha önce ‘Sıla’, ‘Ezel’, ‘Muhteşem Yüzyıl’, ‘Annem’ gibi yapımlarda rol alan ve son olarak Kanal D’de yayınlanan ‘Sadakatsiz’de Caner Cindoruk ile başrolleri paylaşan Cansu Dere, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Kırmızı bikinili fotoğrafını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımına; “Ve tatil başlar” notunu düşmüştü.

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Tatil sezonunu açan ve mutluluğu yüzüne yansıyan güzel oyuncuya; “Bu nasıl bir tatlılık,” “İşte şimdi yaz geldi”, “Türkiye’nin en güzel kadını”, “Mükemmelsin” ve “Hep mi güzel olunur” şeklinde övgü dolu mesajlar yazmışlardı.

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‘DÜNYA ÜZERİNDE BİR YERDE’ Sıcak havanın ve denizin tadını çıkaran ünlü oyuncu, daha sonra iskelede uzanırken poz vermişti. Kahverengi ve siyah renkli bikinisiyle objektif karşısına geçen Dere, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmemişti. Cansu Dere’nin, “Dünya üzerinde bir yerde…” notunu düştüğü gönderi takipçileri tarafından oldukça ilgi görmüştü.

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BİKİNİLİ POZ AÇIKLAMASI Geçtiğimiz haftalarda bir davete katılan Cansu Dere, sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğraflarının çok beğenilmesinin hatırlatılması üzerine; “Bikinili fotoğraf, herkes giyiyor. Güzel yorumlar geldiği için teşekkür ederim” yanıtını vermişti.

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GÜN BATIMINDA TEKNEDE Şimdilerde tatiline devam eden ve deniz, kum, güneşin tadını çıkaran Cansu Dere, Marmaris Bozburun’da yorgunluk atıyor. Burada yakın arkadaşı Tanem Sivar ile bir araya gelen ünlü oyuncu, bikinili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Gün batımında teknede objektif karşısına geçen 41 yaşındaki ünlü isim, bu kareyi takipçilerinin de beğenisine sundu. Fit haliyle dikkat çeken ve karışık renkli bir bikini tercih eden Dere’nin pozu büyük ilgi gördü.

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