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Canan Kaftancıoğlu duyurdu: “CHP İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı..!”

Canan Kaftancıoğlu duyurdu: “CHP İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı..!”
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06 Nisan 2023 - 16:26

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

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