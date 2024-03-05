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Çanakkale’deki depreme ilişkin kritik açıklama! ‘Stres birikiminin olduğu bir bölge…’

Çanakkale’deki depreme ilişkin kritik açıklama! ‘Stres birikiminin olduğu bir bölge…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Mart 2024 - 10:22

Prof. Dr. Naci Görür, dün akşam Çanakkale’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin “Bu fayda en son deprem 1953 yılında ve 7,2 büyüklüğünde oldu. Stres birikiminin olduğu bir bölge böyle görece küçük depremler beklenir” açıklamasında bulundu.

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