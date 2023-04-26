Can Tanrıyar gözaltına alındı

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından Can Tanrıyar’ın gözaltında olduğunu açıkladı.

Uğur Dündar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Uçankuş haber sitesi ve televizyonu sahibi Can Tanrıyar biraz önce İstanbul Emniyeti Organize Şube ekiplerince gözaltına alındı” dedi.

Dündar devam eden paylaşımında, “Yurt dışından YouTube yayını yapan Muhammed Yakut adlı kişi, Can Tanrıyar’ın eski ortağı Metin Güneş hakkında iddialarda bulunmuştu. Tanrıyar’ın, Metin Güneş’in kendisiyle ilgili olarak savcılığa yaptığı “tehdit-şantaj” konulu suç duyurusu nedeniyle gözaltına alındığı öne sürüldü” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)