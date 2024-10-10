Çamurun içinden hazine çıktı! Değeri binlerce dolar..

Avustralya’da yaşayan bir adam çamurun içinden adeta bir hazine çıkardı. Değeri binlerce dolar olan taşın oldukça nadir bulunun bir kristal olduğu tespit edildi.

Avustralyalı Patrick Gundersen yaptığı keşifle şaşkına döndü. Sosyal medya üzerinden doğal yaşamda yaptığı maceraları sıklıkla paylaşan Gundersan son keşfiyle görenleri hayrete düşürmeyi başardı.

Yaz aylarında Avustralya’nın Northern Territory bölgesindeki Hart’s Range’de yaptığı gezi sırasında bulduğu benzersiz taş gözleri kamaştırdı.

Aynı zamanda bir taş koleksiyoneri olan Gundersan, bu kez adeta bir hazine buldu. Beyaz ve mor renklerine sahip olan taşın değeri binlerce dolar ediyor.

HEM GÖZ KAMAŞTIRICI HEM DEĞERLİ…

Bu zamana kadar yaptığı keşiflerde koleksiyonuna eklediği taşlardan farklı olduğunu belirten Gundersan bu taşın bir kuvars kristali olduğunu ve Avustralya’da oldukça nadir bulunduğunu belirtti.

Genellikle Brezilya ve Madagastar’da bulunan bu kristal şimdiye dek koleksiyonuna eklediği taşlar arasında en değerli olanlar arasında yer alıyor.

Fox News Digital ile konuşan Gundersen’in bahsettiği kristalin, nadir bir formasyon olması ve Avustralya’dan çıkmış olması nedeniyle birkaç bin dolar değerinde olabileceği belirtiliyor.

Yaklaşık olarak 1,8 kilogramdan ağır olan taşın ortalama fiyatı, 2.000 ila 5.000 dolar arasında bir değere sahip olabilir. Ancak bu değer, koleksiyonculara ve piyasadaki ilgiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.