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Camdaki Kız’ın Laz Kızı’nın Instagram pozları olay oldu! ‘Hayri’den önce ben aşık oldum…’

Camdaki Kız’ın Laz Kızı’nın Instagram pozları olay oldu! ‘Hayri’den önce ben aşık oldum…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Mayıs 2023 - 15:43
Perşembe akşamları ekrana gelen Camdaki Kız dizisinde Hayri ile sahneleri dikkat çeken Laz Kızı’na şarkıcı Alya hayat veriyor. Düzgün fiziği ve duru güzelliği ile dikkat çeken Alya Instagram hesabını da aktif olarak kullanıyor.

Camdaki Kız’ın Laz Kızı’nın Instagram pozları olay oldu! ‘Hayri’den önce ben aşık oldum…’ - Sayfa 1

Oyuncuları arasında Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız’ın son bölümüne Laz Kızı karakteri damga vurdu. Perşembe akşamları yayınlanan dizinin yeni karakteri Laz Kızı’na şarkıcı Alya hayat veriyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Alya’nın dekolteli pozlarını görenler çok şaşırdı.

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Camdaki Kız’ın Laz Kızı’nın Instagram pozları olay oldu! ‘Hayri’den önce ben aşık oldum…’ - Sayfa 2

1990 doğumlu olan Alya’nın Instagram’daki cesur pozları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

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Camdaki Kız’ın Laz Kızı’nın Instagram pozları olay oldu! ‘Hayri’den önce ben aşık oldum…’ - Sayfa 3

Ünlü ismin takipçileri “Hayri’den önce ben aşık oldum”, “Laz kızı süpersin”, “Laz kızı bir geldin pir geldin”, “İyi ki geldin şu Hayri’yi al götür” yorumlarında bulundu.

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Camdaki Kız’ın Laz Kızı’nın Instagram pozları olay oldu! ‘Hayri’den önce ben aşık oldum…’ - Sayfa 4

Aslan Slovenyalı olan Alya Mimar Sinan Konservatuar mezunudur. Ünlü isim klasik müzik üzerine flüt eğitimi aldı.

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Camdaki Kız’ın Laz Kızı’nın Instagram pozları olay oldu! ‘Hayri’den önce ben aşık oldum…’ - Sayfa 5

Avrupa’da dereceler aldıktan sonra Türkiye’ye dönen Alya, Rising Star yarışmasına katıldı.

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Camdaki Kız’ın Laz Kızı’nın Instagram pozları olay oldu! ‘Hayri’den önce ben aşık oldum…’ - Sayfa 6

Kariyerinin ilk başlarında İngilizce şarkılar yazan Alya, daha sonra Ozan Doğulu Orkestrası’nda solist olarak yer alarak “Efsane” şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu.

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Camdaki Kız’ın Laz Kızı’nın Instagram pozları olay oldu! ‘Hayri’den önce ben aşık oldum…’ - Sayfa 7

2019 Galatasaray Şampiyonluk Marşı ve “Kupalara Layıksın Sen” marşıyla sesini duyuran Alya, aynı sene “Gücün Varsa” teklisini çıkardı.

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Camdaki Kız’ın Laz Kızı’nın Instagram pozları olay oldu! ‘Hayri’den önce ben aşık oldum…’ - Sayfa 8

İşte Alya’nın karelerinden bazıları…

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Camdaki Kız’ın Laz Kızı’nın Instagram pozları olay oldu! ‘Hayri’den önce ben aşık oldum…’ - Sayfa 9
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Camdaki Kız’ın Laz Kızı’nın Instagram pozları olay oldu! ‘Hayri’den önce ben aşık oldum…’ - Sayfa 10
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Camdaki Kız’ın Laz Kızı’nın Instagram pozları olay oldu! ‘Hayri’den önce ben aşık oldum…’ - Sayfa 11
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Camdaki Kız’ın Laz Kızı’nın Instagram pozları olay oldu! ‘Hayri’den önce ben aşık oldum…’ - Sayfa 12
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Camdaki Kız’ın Laz Kızı’nın Instagram pozları olay oldu! ‘Hayri’den önce ben aşık oldum…’ - Sayfa 13
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Camdaki Kız’ın Laz Kızı’nın Instagram pozları olay oldu! ‘Hayri’den önce ben aşık oldum…’ - Sayfa 14
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Camdaki Kız’ın Laz Kızı’nın Instagram pozları olay oldu! ‘Hayri’den önce ben aşık oldum…’ - Sayfa 15
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Camdaki Kız’ın Laz Kızı’nın Instagram pozları olay oldu! ‘Hayri’den önce ben aşık oldum…’ - Sayfa 16
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Camdaki Kız’ın Laz Kızı’nın Instagram pozları olay oldu! ‘Hayri’den önce ben aşık oldum…’ - Sayfa 17
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Camdaki Kız’ın Laz Kızı’nın Instagram pozları olay oldu! ‘Hayri’den önce ben aşık oldum…’ - Sayfa 18
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Camdaki Kız’ın Laz Kızı’nın Instagram pozları olay oldu! ‘Hayri’den önce ben aşık oldum…’ - Sayfa 19
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Camdaki Kız’ın Laz Kızı’nın Instagram pozları olay oldu! ‘Hayri’den önce ben aşık oldum…’ - Sayfa 20

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