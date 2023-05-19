Camdaki Kız’ın Laz Kızı’nın Instagram pozları olay oldu! ‘Hayri’den önce ben aşık oldum…’

Oyuncuları arasında Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız’ın son bölümüne Laz Kızı karakteri damga vurdu. Perşembe akşamları yayınlanan dizinin yeni karakteri Laz Kızı’na şarkıcı Alya hayat veriyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Alya’nın dekolteli pozlarını görenler çok şaşırdı.
1990 doğumlu olan Alya’nın Instagram’daki cesur pozları binlerce beğeni ve yorum alıyor.
Ünlü ismin takipçileri “Hayri’den önce ben aşık oldum”, “Laz kızı süpersin”, “Laz kızı bir geldin pir geldin”, “İyi ki geldin şu Hayri’yi al götür” yorumlarında bulundu.
Aslan Slovenyalı olan Alya Mimar Sinan Konservatuar mezunudur. Ünlü isim klasik müzik üzerine flüt eğitimi aldı.
Avrupa’da dereceler aldıktan sonra Türkiye’ye dönen Alya, Rising Star yarışmasına katıldı.
Kariyerinin ilk başlarında İngilizce şarkılar yazan Alya, daha sonra Ozan Doğulu Orkestrası’nda solist olarak yer alarak “Efsane” şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu.
2019 Galatasaray Şampiyonluk Marşı ve “Kupalara Layıksın Sen” marşıyla sesini duyuran Alya, aynı sene “Gücün Varsa” teklisini çıkardı.
İşte Alya’nın karelerinden bazıları…