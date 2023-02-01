Camdaki Kız zirvede…

Kanal D’nin yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği sevilen dizisi Camdaki Kız, 72’nci bölümüyle Total kategorisinde 6,57 reyting ve 16,09 izlenme payı, Ab kategorisinde 7,57 reyting ve 20,34 izlenme payı, 20+ Abc1 kategorisinde ise 7,83 reyting ve 18,64 izlenme payı ile perşembe gününün en çok izlenen dizisi oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan son bölümü heyecan dolu anlarıyla perşembe akşamına damgasını vurdu. Nalan’ın Hayri’nin kapısında belirmesiyle biten bölüm izleyiciden büyük ilgi gördü. Camdaki Kız’ın sürpriz gelişmelerle dolu 73’üncü bölümü 6 Nisan Perşembe akşamı Kanal D ekranında olacak.

Camdaki Kız her Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.