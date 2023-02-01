Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Camdaki Kız zirvede…

Camdaki Kız zirvede…
2 views
31 Mart 2023 - 15:04

 Kanal D’nin yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği sevilen dizisi Camdaki Kız, 72’nci bölümüyle Total kategorisinde 6,57 reyting ve 16,09 izlenme payı, Ab kategorisinde 7,57 reyting ve 20,34 izlenme payı, 20+ Abc1 kategorisinde ise 7,83 reyting ve 18,64 izlenme payı ile perşembe gününün en çok izlenen dizisi oldu.

 

Gülseren Budayıcıoğlunun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan son bölümü heyecan dolu anlarıyla perşembe akşamına damgasını vurdu. Nalan’ın Hayri’nin kapısında belirmesiyle biten bölüm izleyiciden büyük ilgi gördü. Camdaki Kız’ın sürpriz gelişmelerle dolu 73’üncü bölümü 6 Nisan Perşembe akşamı Kanal D ekranında olacak.

 

Camdaki Kız her Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP’de “Candan Erçetin” itirazıCHP’de “Candan Erçetin” itirazı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırıİYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı
Silahlı saldırı sonrası Meral Akşener’den ilk açıklama! “Korkmuyorum Recep Bey!”Silahlı saldırı sonrası Meral Akşener’den ilk açıklama! “Korkmuyorum Recep Bey!”
Jose Sosa dünyaca ünlü yıldızın karısıyla dudak dudağa yakalandı! Ülkeyi sallayan bomba aşk!Jose Sosa dünyaca ünlü yıldızın karısıyla dudak dudağa yakalandı! Ülkeyi sallayan bomba aşk!
Hadise küvete girdiHadise küvete girdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD tarihinde bir ilk! Donald Trump, hakim karşısına çıkacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demirören Ziraat Bankası’ndan “kolaylık” istedi! Genel Müdürden şok eden yanıt!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gülşen Türkiye’ye dönmek için şartını açıkladı! Adaylık teklifi mi yapıldı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP’de “Candan Erçetin” itirazı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Silahlı saldırı sonrası Meral Akşener’den ilk açıklama! “Korkmuyorum Recep Bey!”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Jose Sosa dünyaca ünlü yıldızın karısıyla dudak dudağa yakalandı! Ülkeyi sallayan bomba aşk!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hadise küvete girdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Oyuncu, şarkıcı, futbolcu: Kimler yok ki! İşte en renkli vekil adayları…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Camdaki Kız zirvede…
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !