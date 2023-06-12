Çalışanları heyecanlandıran asgari ücret mesajı! Peş peşe açıklamalar, tarih verildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta “Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz çalışmalarına başlıyor” diyerek işaretini verdiği asgari ücrete ara zam pazarlığında ilk görüşme yarın gerçekleşecek. İşveren kesimi zam oranının 6 aylık enflasyona göre belirlenmesini isterken, genel beklenti yüzde 30-40 arasında bir zam. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret görüşmeleri ile ilgili de önemli mesajlar verdi.