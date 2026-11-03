Çağla Şıkel’den Cadılar Bayramı Şovu! Jetsurf Üzerinde Dikkat Çekti

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, Cadılar Bayramı’nı alışılmışın dışında bir şekilde kutladı. Özel kostümüyle jetsurf tahtasının üzerine çıkan Şıkel, denizin üzerinde yaptığı gösteriyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

Mankenlik ve sunuculuk kariyerinin yanı sıra spor tutkusu ve enerjik yaşam tarzıyla da dikkat çeken Çağla Şıkel, bu kez Cadılar Bayramı paylaşımıyla adından söz ettirdi.

2025 yılında oğulları Kuzey ve Uzay ile çıktığı tatilde jetsurf sporuna ilgi duymaya başlayan Şıkel, zaman içerisinde bu alanda kendisini geliştirdi. Jetsurf üzerinde sergilediği performansla dikkat çeken ünlü isim, artık sporun deneyimli isimlerini aratmayan görüntüler ortaya koyuyor.

CADILAR BAYRAMI’NI DENİZDE KUTLADI

Cadılar Bayramı için özel bir kostüm tercih eden Çağla Şıkel, kutlamasını denizin üzerinde gerçekleştirdi. Jetsurf tahtasıyla suyun üzerinde ilerleyen ünlü manken, kostümüyle de dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şıkel, o anlara ait fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin hem kostümü hem de jetsurf performansı kısa sürede ilgi gördü.

PAYLAŞIMINA ‘MASAL GİBİ BİR GÜN’ NOTUNU DÜŞTÜ

Oğlu Kuzey’i de yanına alan Çağla Şıkel, paylaşımına “Masal gibi bir gün” notunu ekledi.

Şıkel’in eğlenceli ve renkli görüntüleri takipçilerinden yoğun ilgi görürken, paylaşımın altına çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.

Hem spor tutkusunu hem de Cadılar Bayramı coşkusunu bir araya getiren ünlü manken, sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha gündeme gelmeyi başardı.