Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Çağla Şikel 4 gün sonra gözlerini açınca hüngür hüngür ağladı

Çağla Şikel 4 gün sonra gözlerini açınca hüngür hüngür ağladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
26 Aralık 2023 - 16:39
Yaptığı meditasyon sonucunda gözleri kapanan Çağla Şikel, gözleri açılınca hüngür hüngür ağladı. Ağlayan Şikel’i yoga eğitmeni teselli etti.

Manken ve sunucu Çağla Şikel, “karanlık inziva” isimli bir meditasyona katıldı. Meditasyon sırasında gözleri kapalı kalan Çağla Şikel’in 4 gün sonunda gözleri açıldı. Çağla Şikel, gözleri açıldığında kendini tutamadı ve ağlamaya başladı. Sunucuya, yoga eğitmeni, tesellide bulundu.

Gün geçtikçe daha da artan karanlık inziva isimli meditasyona katılan kişiler, 3 gün boyunca gözleri tamamen kapalı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Meditasyon sırasında hiçbir teknolojik alet kullanılmıyor. Meditasyonun 4. Günün de ise, katılımcılar ormanlık bir alana gözleri kapalı bir şekilde bırakılıyor ve yaşadıkları binayı içgüdüleriyle bulmaya çalışıyor. Meditasyon 4 günün sonunda sona eriyor.

ÇAĞLA ŞİKEL KENDİNİ TUTAMAYIP AĞLADI

Meditasyonun son gününde katılımcıların gözleri açıldı. Bunun üzerine katılımcılar teker teker ağlamaya başladı. Ağlayanların arasında ünlü manken ve sunucu Çağla Şikel’de vardı. Gözleri açıldığı için ağlayan Şikel’i yoga eğitmeni teselli etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail basınından Netanyahu iddiası! ‘Gazzeliler için…’İsrail basınından Netanyahu iddiası! ‘Gazzeliler için…’
Sosyetede ev sahibi-kiracı kavgası! Ünlü çift mahkemelik oldu!Sosyetede ev sahibi-kiracı kavgası! Ünlü çift mahkemelik oldu!
Batı İsrail karşısında neden sessiz ?Batı İsrail karşısında neden sessiz ?
2024’de TÜM HAYALLERİNİZ GERÇEK OLSUN2024’de TÜM HAYALLERİNİZ GERÇEK OLSUN
İYİ Parti’de Mansur Yavaş’a karşı aday arayışı! Hangi ismin adı geçiyor?İYİ Parti’de Mansur Yavaş’a karşı aday arayışı! Hangi ismin adı geçiyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çağla Şikel 4 gün sonra gözlerini açınca hüngür hüngür ağladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Netanyahu Gazze’de barış için 3 şartını açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ayşe Hatun Önal’ın mahkeme kararına rağmen evini boşaltmadığı ve aidat ödemediği ortaya çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Yerlikaya paylaştı! Çökertilen çetelerin lüks araçları artık polis arabası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski Bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kredi kartı kullananlar dikkat: Yeni yılda bitiyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP lideri Özgür Özel’den Bahçeli’ye yanıt! İki paylaşımı böyle karşılaştırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
2023’ün en çok konuşulan ünlüleri belli oldu! Zirvede hangi isim var?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çarkıfelek’in efsane hostesiydi! Değişimiyle gündem oldu, görenler tanıyamadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MİT’ten Kuzey Irak’ta nokta operasyon!
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdiAralık 22, 2023-3:01 pm
Emniyet’te Dilan Polat kriziAralık 22, 2023-3:00 pm
İsrail’in saldırılarda 98 gazeteci öldürüldüAralık 22, 2023-12:49 pm
Dolar milyarderlerinin yeni adresi ortaya çıktı.Aralık 22, 2023-12:48 pm
Yılın ilk 11 ayında 19 bin 931 şirket kapandı!Aralık 22, 2023-12:45 pm
Honda, 2,6 milyon aracını geri çağıracak!Aralık 22, 2023-12:43 pm
Gazze’de ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57’ye yükseldiAralık 22, 2023-10:41 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !