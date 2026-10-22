Büşra Pekin’in Cannes tarzı olay oldu! Şık pozlarına beğeni yağdı

“Çok Güzel Hareketler Bunlar” programıyla tanınan oyuncu Büşra Pekin, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yıllar içinde değişen tarzı ve imajıyla sık sık magazin gündemine gelen ünlü oyuncu, bu kez Cannes’dan paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti.

Cannes’dan peş peşe paylaşımlar

Instagram hesabından Cannes karelerini paylaşan Büşra Pekin, tercih ettiği şık kombinle takipçilerinin beğenisini topladı. Ünlü oyuncunun tasarımcı Cihan Nacar imzası taşıyan elbisesi, paylaşımların öne çıkan detaylarından biri oldu.

Büyük çerçeveli gözlükleriyle objektif karşısına geçen Pekin, farklı tarzıyla takipçilerinden ilgi gördü. Oyuncunun Cannes’dan paylaştığı fotoğraflar kısa sürede magazin gündeminde yer aldı.

Tarzıyla beğeni topladı

Giyim tarzı ve imajındaki değişimle zaman zaman gündeme gelen Büşra Pekin, son paylaşımlarıyla bir kez daha dikkat çekti. Cihan Nacar imzalı elbisesi ve gözlük tercihiyle öne çıkan oyuncunun Cannes pozları, sosyal medyada beğeni topladı.

Ünlü oyuncunun yeni kareleri, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.