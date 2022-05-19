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Bush’un Irak’la ilgili dil sürçmesi gündem oldu! Geceye damga vurdu

Bush’un Irak’la ilgili dil sürçmesi gündem oldu! Geceye damga vurdu
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19 Mayıs 2022 - 11:07

Irak’ın 2003’te işgali sırasında ABD Başkanı olan George W. Bush’un katıldığı bir etkinlikte yaptığı gaf gündem oldu. Bush’un Ukrayna yerine “Bir adamın Irak’ı tamamen gayrı meşru ve acımasız şekilde işgal kararı” şeklindeki sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. Pek çok kişi, “Irak’ı işgal eden Bush’un bilinçaltının sözlerine yansıdığına” vurgu yaptı.

Eski ABD Başkanı Bush’un Dallas’ta dün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmadaki dil sürçmesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

UKRAYNA YERİNE IRAK DEYİNCE OLANLAR OLDU
2003 yılında Irak’ın işgalini başlatan Bush, konuşmasında Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına tepki gösterirken, bir cümlesinde Ukrayna yerine Irak deyince salonda ilginç anlar yaşandı. Bush, konuşmasında, “Bunların sonucu, Rusya’da denge ve kontrolün kalmaması ve bir adamın Irak’ı tamamen gayrı meşru ve acımasız şekilde işgal kararı alması oldu.” ifadesini kullandı.

HEMEN DÜZELTTİ
Yaptığı yanlışı fark edince hafif gülümsemeyle sözlerini “Yani Ukrayna’yı” diye düzelten Bush’un Irak gafı karşısında salonda önce derin bir sessizlik olurken, devamında Bush’un “Irak’ı da… Her neyse.” demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

“BİLİNÇALTINA İŞLEDİ” YORUMLARI YAPILDI
Bush’un Irak’ın işgaliyle ilgili videosu sosyal medyada kısa sürede viral olurken, pek çok kişi “Irak’ı işgal eden Bush’un bilinçaltının sözlerine yansıdığına” vurgu yaptı.

 

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