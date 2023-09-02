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Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil, düğün öncesi parti verdi! Romantik pozları büyüledi

Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil, düğün öncesi parti verdi! Romantik pozları büyüledi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Eylül 2023 - 21:09

Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 16 yaş küçük iş insanı Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. İtalya’da düğün yapacak olan çift, nikahtan önce bir parti verdi. 1,5 yıldır ilişki yaşayan çift, partide romantik pozlar vermeyi de ihmal etmedi.

Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil, düğün öncesi parti verdi! Romantik pozları büyüledi - Sayfa 1

Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

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Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil, düğün öncesi parti verdi! Romantik pozları büyüledi - Sayfa 2

İtalya’da düğün yapacak olan çift, nikahtan önce bir parti verdi. 1,5 yıldır ilişki yaşayan çift, partide romantik pozlar vermeyi de ihmal etmedi.

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Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil, düğün öncesi parti verdi! Romantik pozları büyüledi - Sayfa 3

GÜZELLİĞİ BÜYÜLEDİ
46 yaşındaki ünlü sunucu, 30 yaşındaki Nazım Akmandil ile Portofino’da nikah masasına oturacak. Düğünde birden fazla gelinlik giyecek olan Esmersoy, partide bol kesim bir pantolon ve pul işlemeli bir salaş gömlek tercih etti.

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Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil, düğün öncesi parti verdi! Romantik pozları büyüledi - Sayfa 4

Damat Nazım Akmandil ise beyaz gömlek ve krem rengi bir takım elbise giydi. 4,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Esmersoy, güzelliğiyle tam not aldı.

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Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil, düğün öncesi parti verdi! Romantik pozları büyüledi - Sayfa 5

AŞKLARI UÇAKTA BAŞLADI
Ceyda Düvenci’nin programında Nazım Akmandil ile uçakta tanıştığını anlatan Burcu Esmersoy, “Bir sabah 8.15 uçağıyla Berlin’e uçarken, bomboş bir uçakta 2A ve 2B’ye oturduk biz. Boş uçakta yan yana! Uçak kalkmadan uyurum ben, yorucu bir tempoda çalıştığım için hep uyurum ben. Dikine uyuyabilen bir insanım, ne kadar hoş bir çocuk onun yanında uyumayayım şimdi horlarım ben diye, başka yere oturdum. Uçak indi, uçaktan indik, pasaport kuyruğuyla karşılaştım, 1 saat 45 dakika! O kuyrukta 2 tane Türk, konuşmaya başladık. Hikayeyi kimse bilmiyor, ilk kez anlatıyorum” demişti.

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Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil, düğün öncesi parti verdi! Romantik pozları büyüledi - Sayfa 6

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Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil, düğün öncesi parti verdi! Romantik pozları büyüledi - Sayfa 7

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Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil, düğün öncesi parti verdi! Romantik pozları büyüledi - Sayfa 8

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Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil, düğün öncesi parti verdi! Romantik pozları büyüledi - Sayfa 9

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Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil, düğün öncesi parti verdi! Romantik pozları büyüledi - Sayfa 10

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Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil, düğün öncesi parti verdi! Romantik pozları büyüledi - Sayfa 11

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Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil, düğün öncesi parti verdi! Romantik pozları büyüledi - Sayfa 12

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