BUPAR’dan çarpıcı anket! Erdoğan karşısında olası adayların aldığı oy belli oldu…

BUPAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, yurttaşların nabzını tuttu. Ankette katılımcılara yaşam pahalılığı ve siyasi tercihleri soruldu.

BUPAR, 20-30 Haziran arasında, 2 bin 986 kişi ile yüz yüze görüşerek Cumhuriyet’e özel anket yaptı.

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Ankette katılımcılara yöneltilen “Suriyeliler ülkesine dönmeli mi” sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu:

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SURİYELİLER ÜLKELERİNE DÖNSÜN “Ülkelerine dönsünler” yüzde 87.3, “Ülkemizde kalsınlar” yüzde 6.2, cevap vermek istemeyenler yüzde 4.5. “Suriyelilere vatandaşlık verilmesini doğru buluyor musunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 84.5’i “Hayır” dedi. “Evet” diyenlerin oranı yüzde 10.3 olurken yüzde 5.2’lik bir kesim “cevap vermek istemediğini” belirtti.

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“Konut alan yabancıların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılmasını doğru buluyor musunuz” sorusuna da ankete katılanların yüzde 85.2’si “Hayır” derken yalnızca yüzde 9.1’i “Evet” yanıtını verdi. Cevap vermek istemeyenlerin oranı ise yüzde 5.7 oldu.

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MANSUR YAVAŞ ÖNDE Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların oy potansiyelleri incelendiğinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı en yüksek oyu alan aday yüzde 47.4 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

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Araştırma sonucuna göre, Erdoğan’a karşı İYİ Parti lideri Meral Akşener yüzde 37.3 aldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı ise yüzde 43.9 olarak kaydedildi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 43.4 oranında oy alıyor.

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SEÇMEN BAŞKANLIK SİSTEMİNE DE HAYIR DEDİ Anket kapsamında yurttaşlara sorulan “Başkanlık sistemi ülke için faydalı oldu mu” sorusuna katılımcıların yüzde 57.4’ü “Hayır zararı oldu” dedi. “Bir şey fark etmedi” diyenlerin oranı yüzde 20.2, “Evet, faydalı oldu” diyenlerin oranı ise yalnızca 19.3 oldu. Fikir belirtmeyenler ise yüzde 3.1 oranında açıklandı.

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Ankette yurttaşlara sorulan “Haziran 2023’te yapılacak milletvekili seçimlerinde hangi ittifak daha fazla oy alır” sorusuna çarpıcı yanıtlar geldi.

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Buna göre “Millet İttifakı” diyenlerin oranı yüzde 48.8 oldu.

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“Cumhur İttifakı” diyenlerin oranı yüzde 35.5 olarak kaydedildi.

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Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 15.7 oldu.

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