Bülent Ersoy İzmir Fuar konseri

Bülent Ersoy;

” İzmir Rüyası” adını verdim

İzmir’i pek severim. İzmir çok müstesna bir kent. Kimsenin kimseye

nedir, ne değildir, nasıl olmalıdır, acaba böyle olmaliydi yada

olmamaliydı gibi gibi duygu ve düşünceleri olmayan, hayatı herkesin

kendi rahat ettiği doğrultuda içinden geldiği gibi yaşadığı negatif

kritizelerden uzak ve bu yaşamdan da rahatsız olmayan mantalitede bir

şehirdir İzmir.

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İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserlerinin son Konuğu solistler üstü

Assolist Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy oldu.

“Bir Ben Bir Allah Biliyor” şarkısıyla konserine başlayan Diva ya

alanı dolduran yuzyirmi bin müziksever eşlik etti. Diva Son günlerin

Ünlü Modacısi Burcu Sedef imzalı İtalya Milano dan özel olarak

getirtilen ipek organze kumaşlar ile hazırlanmış ” İzmir Rüyası” adı

verilen kostüm ile gözleri kamaştırdı. Divanın saç ve makyajı ise

Azerbaycan nin çok önemli Saç ve Makyaj usta sanatçısı Anar

Agakishiev tarafından hazırlanmıştır.

İlk şarkısının ardından konseri dinlemeye gelenlere hitap eden Ersoy,

“Helal mi? Helal. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. İzmir’i pek

severim. İzmir çok müstesna bir kent. Kimsenin kimseye nedir, ne

değildir, nasıl olmalıdır, acaba böyle olmaliydi yada olmamaliydı gibi

gibi duygu ve düşünceleri olmayan, hayatı herkesin kendi rahat ettiği

doğrultuda içinden geldiği gibi yaşadığı negatif kritizelerden uzak

ve bu yaşamdan da rahatsız olmayan mantalitede bir şehirdir İzmir. Ve

İzmirliler Ne güzeldir ki bugün İzmir’deyim sizlerleyim dedi .