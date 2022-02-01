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Bülent Ersoy İzmir Fuar konseri

Bülent Ersoy İzmir Fuar konseri
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07 Eylül 2022 - 15:10

Bülent Ersoy;

” İzmir Rüyası” adını verdim

İzmir’i pek severim. İzmir çok müstesna bir kent. Kimsenin kimseye
nedir, ne değildir, nasıl olmalıdır, acaba böyle olmaliydi yada
olmamaliydı gibi gibi duygu ve düşünceleri olmayan, hayatı herkesin
kendi rahat ettiği doğrultuda içinden geldiği gibi yaşadığı negatif
kritizelerden uzak ve bu yaşamdan da rahatsız olmayan mantalitede bir
şehirdir İzmir.

*. *. *. *. *. *. *

İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserlerinin son Konuğu solistler üstü
Assolist Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy oldu.

“Bir Ben Bir Allah Biliyor” şarkısıyla konserine başlayan Diva ya
alanı dolduran yuzyirmi bin müziksever eşlik etti. Diva Son günlerin
Ünlü Modacısi Burcu Sedef imzalı İtalya Milano dan özel olarak
getirtilen ipek organze kumaşlar ile hazırlanmış ” İzmir Rüyası” adı
verilen kostüm ile gözleri kamaştırdı. Divanın saç ve makyajı ise
Azerbaycan nin çok önemli Saç ve Makyaj usta sanatçısı Anar
Agakishiev tarafından hazırlanmıştır.

İlk şarkısının ardından konseri dinlemeye gelenlere hitap eden Ersoy,
“Helal mi? Helal. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. İzmir’i pek
severim. İzmir çok müstesna bir kent. Kimsenin kimseye nedir, ne
değildir, nasıl olmalıdır, acaba böyle olmaliydi yada olmamaliydı gibi
gibi duygu ve düşünceleri olmayan, hayatı herkesin kendi rahat ettiği
doğrultuda içinden geldiği gibi yaşadığı negatif kritizelerden uzak
ve bu yaşamdan da rahatsız olmayan mantalitede bir şehirdir İzmir. Ve
İzmirliler Ne güzeldir ki bugün İzmir’deyim sizlerleyim dedi .

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