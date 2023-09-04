Bu kitap Türkiye seçim tarihine damga vuracak! Siyasal iletişim kampanyalarının derin analizi!

Türkiye tarihine damgasını vuran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde yürütülen siyasal iletişim kampanyaları kitap haline getirildi. “Türkiye Yüzyılı’nın Seçimi” isimli kitapta, Türkiye’nin siyasal tarihine yön veren seçim sürecinin partiler nezdinde yürütülen politikaları masaya yatırılıyor.
Cumhuriyet tarihinde ilk kez ikinci turla belirlenen Cumhurbaşkanı seçimleri rekor katılımla Türkiye tarihine damga vurdu. 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen seçimler, katılım oranlarıyla olduğu kadar partilerin yürüttüğü siyasi politikalarla da çok konuşuldu. Doç. Dr. Oğuz Göksu’nun editörlüğünü üstlendiği kitapta, ülke tarihine yön veren seçim maratonunun partiler tarafından yürütülen kampanyaları çok boyutlu olarak ele alındı. Şaşırtan anket sonuçlarından yerel medyanın seçimler üzerindeki etkin rolüne kadar birçok konuda yapılan çalışmanın derlemesi olan bu kitap, gelecek nesiller için de bugünün tarihi seçim sürecini özetler nitelikte.
İYİ Parti, MHP, CHP ve AK Parti’nin seçim kampanyalarının yanı sıra Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasal iletişim çalışmalarının da anlatıldığı kitapta; söylemlere, stratejilere, miting analizlerine, siyasi reklamlara, medya yönetimlerine ve sosyal medya kullanımlarına da yer verildi. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı adına seçime giden liderlerin yürüttükleri seçim kampanyasının objektif olarak yansımalarının ele alındığı kitap, gelecek nesillere tarihi bir anlatım mirası sağlamakta.
Toplam 381 sayfadan oluşan ve üç ay gibi kısa bir sürede tamamlanan “Türkiye Yüzyılı’nın Seçimi” isimli kitap, akademik olarak titiz bir çalışma ile hazırlandı. Türkiye’nin kader seçiminin analizi olarak da nitelendirilebilen kitap, objektif ve tarafsız bakış açısıyla herkese hitap eder nitelikte.