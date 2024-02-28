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Brent petrolün varil fiyatı 82,36 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 82,36 dolar
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Şubat 2024 - 10:01
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​82,36 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda dün 82,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,66 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla 82,23 dolardan fiyatlandı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,45 dolardan alıcı buldu.Ural Petrolü ise 74.27 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki düşüşe dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD’deki ham petrol stoklarındaki artış öngörüsünün talebin zayıf seyrettiği algısının etkili olduğu belirtiliyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ülkedeki ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 8 milyon 428 bin varille beklentilerin üzerinde artacağını öngördü. Bu beklentinin üzerindeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda artışa işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının düşüşünü sürdürmesi bekleniyor.

Bu arada, Kızıldeniz’de devam eden jeopolitik riskler ve OPEC+ ülkelerinin arz kesintilerini uzatacağına yönelik haber akışı, petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor.

Yemen’deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere güçlerinin, Yemen’in batısındaki Hudeyde kenti açıklarındaki adaya 2 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

.Brent petrolde teknik olarak 82,47 ile 82,55 dolar aralığının direnç, 82,29 ile 82,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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