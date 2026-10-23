Bowling salonunda korkunç ölüm! 28 yaşındaki Melike Yeter hayatını kaybetti

Çorum’da bir bowling salonunda meydana gelen iş kazası, 28 yaşındaki Melike Yeter’in hayatına mal oldu. Arızalanan makineye müdahale ettiği sırada labutları düzenleyen mekanizmanın çarpması sonucu ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından iş yeri sahibi tutuklandı.

Bowling mekanizması genç kadına çarptı

Olay, Çorum kent merkezinde bulunan bir çocuk oyun alanının bowling bölümünde meydana geldi. Bowling salonunda çalışan 28 yaşındaki Melike Yeter, arızalanan makineyi düzeltmek için müdahalede bulunduğu sırada labutları düzenleyen mekanizmanın çarpması sonucu yaralandı.

Genç kadın, ailesi ve iş yeri sahipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Yeter kurtarılamadı.

İç kanama nedeniyle hayatını kaybetti

Hastanede yapılan otopside, Melike Yeter’in karaciğerindeki yırtılmaya bağlı iç kanama nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Genç kadının cenazesi, Akşemseddin Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

İş yeri sahibi tutuklandı

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 34 yaşındaki iş yeri sahibi F.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.