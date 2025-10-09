Boş Koltuğu Zirvede! Time Dergisi, Fatih Altaylı’ya Yer Verdi

Marketing Türkiye YouTube Rating Report, artık uluslararası basında da yankı buldu. Time dergisinde Afşin Yurdakul imzasıyla yayımlanan köşe yazısında, Fatih Altaylı’nın cezaevinden sürdürdüğü yayıncılık faaliyetleri ve YouTube’daki yükselişi detaylı olarak ele alındı. Yazıda, Marketing Türkiye’nin raporuna referans verilerek Altaylı’nın başarısı vurgulandı.

Yurdakul, yazısında Altaylı hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Altaylı, cezaevinden haber yapmaya devam etti ve izleyici kitlesi giderek büyüdü. Marketing Türkiye ve Medya Takip Merkezi’nin Temmuz ayı verilerine göre, kanalı 60 bin yeni abone kazandı, videoları 28 milyon izlenmeye ulaştı. Hükümetin etkisi altındaki medya ortamında, dayanışma ve bağımsız habere duyulan özlem, Altaylı’yı ülkenin YouTube’unda en çok izlenen gazetecisi haline getirdi.”

Time dergisinin bu değerlendirmesi, Fatih Altaylı’nın bağımsız habercilikteki konumunu ve dijital platformlardaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Altaylı, hem haber içerikleri hem de ele aldığı konularla, izleyicilerin güvenini kazanmayı sürdürüyor.

Zirvede yer alan “Boş Koltuğu” konsepti, bağımsız gazeteciliğin önemini ve izleyici kitlesinin bu tür içeriklere duyduğu ilgiyi simgeliyor. Altaylı’nın YouTube’daki yükselişi, medya dünyasında dijital platformların gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu.