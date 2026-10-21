Borsada kritik soruşturma! 4 şirket mercek altında, 26 kişi gözaltında

İstanbul’da sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmalarında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dört şirketin payları mercek altına alınırken, 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada 26 kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, kardeşi İnan Altınbaş’ın ise gözaltına alındığı aktarıldı.

Dört şirketin payları incelemeye alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemelerin, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) gönderilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında payları incelenen şirketler şöyle sıralandı:

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)

Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE)

Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL)

Başsavcılık, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddiaların SPK tarafından iletilen raporlarla birlikte değerlendirildiğini bildirdi.

31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerin ardından 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aktarılan bilgilere göre, karar kapsamında 26 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında portföy yönetim şirketlerinde görev yapan yöneticiler, yatırım kuruluşlarında çalışanlar ve finans sektöründen isimler bulunuyor.

Listede Alnus Yatırım, Atlas Portföy, A1 Capital Portföy, Pardus Portföy ve Hedef Portföy gibi kuruluşlarla bağlantılı olduğu belirtilen kişiler de yer aldı. Ayrıca Akbank’ta portföy yöneticisi olarak görev yaptığı belirtilen Burak Poyraz ile DenizBank finans yöneticisi Yasemin Yılmaz’ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu aktarıldı.

Şüphelilerin soruşturma konusu işlemlerle bağlantılarına ve kendilerine yöneltilen somut suçlamalara ilişkin ayrıntılar ise açıklanmadı.

Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı

Soruşturmada öne çıkan gelişmelerden biri de Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarılması oldu. Haberde yer alan bilgilere göre, kardeşi İnan Altınbaş gözaltına alındı.

Diğer aile fertlerinin malvarlıklarının dondurulduğu da aktarıldı. Bu işlemlerin kapsamına ve hukuki gerekçelerine ilişkin ayrıntıların ise resmi açıklamalarda netleştirilmesi bekleniyor.

Başsavcılıktan resmi açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada dört şirketin paylarına ilişkin incelemelerin SPK raporları ve başvurular doğrultusunda gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilerek soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüldüğü ifade edildi.

Fon soruşturmasında süreç devam ediyor

Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada, şirket paylarıyla ilgili iddialar ve finansal hareketler inceleme altında bulunuyor. Gözaltı işlemlerinin ardından soruşturmanın nasıl ilerleyeceği ve şüpheliler hakkında hangi hukuki işlemlerin uygulanacağı merak ediliyor.

Yetkili makamların soruşturmanın kapsamı ve elde edilen bulgular hakkında yapacağı yeni açıklamaların, dosyadaki gelişmelere ışık tutması bekleniyor. Hakkında işlem yapılan kişilerin suçluluğu ise yargı süreci sonucunda belirlenecek.